Kanada’da Silahlı Saldırı: 2 Ölü, 13 Yaralı

Polis yetkilileri, Toronto'nun Greektown Mahallesi'ndeki işlek bir caddede, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılar arasındaki 8-9 yaşlarındaki bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Özelikle bir restoranı hedef alan saldırgan, ölü ele geçirildi.

Emniyet Sözcüsü Mark Pugash yaptığı açıklamada, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için de henüz erken olduğunu vurguladı.

Olay yerindeki görgü tanıkları, 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.