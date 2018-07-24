Kanada'da vahşet: 2 ölü, 13 yaralı

Dünyanın en sakin ülkelerinden Kanada, tarihinin en kötü günlerinden birini yaşadı. Toronto kentindeki silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 13 kişi yaralandı.

Polis yetkilileri, Toronto’nun Greektown Mahallesi’nde önceki gece henüz kimliği belirlenemeyen bir kişinin rastgele çevreye ateş açması sonucu 2 kişinin öldüğünü, 13 kişinin yaralandığını açıkladılar. Saldırgan, ölü ele geçirildi.

Saldırganın intihar mı ettiği, polis tarafından mı öldürüldüğü henüz açıklık kazanmazken, yaralı bir kız çocuğunun durumunun kritik olduğu bildirildi.

Emniyet sözcüsü Mark Pugash, saldırının terör amaçlı olup olmadığını söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı.

Mahalle sakinlerinden John Tulloch, kardeşiyle arabalarından indikleri sırada 20-30 el silah sesi duyduklarını, ardından kaçmaya başladıklarını aktardı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.