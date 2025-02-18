Kanada'da yolcu uçağı iniş sırasında ters döndü: 18 yaralı

ABD’li Delta Havayolları’na ait yolcu uçağı, Toronto Pearson Havalimanı’na iniş sırasında ters döndü. Kazada 18 kişi yaralandı. Olay sırasında bölgede fırtına olduğu belirtildi.

Kanada’nın Ontario eyaletinde bulunan Toronto Pearson Uluslararası Havalimanı’nda, Delta Havayolları’na ait bir yolcu uçağı iniş sırasında kontrolden çıkarak ters döndü. Kazada 18 kişi yaralanırken, olayın ardından havalimanında bazı uçuşlar iptal edildi.

Delta Air Lines tarafından yapılan açıklamada, kazaya karışan uçağın Bombardier CRJ-900 modeli olduğu ve Delta’nın iştiraki olan Endeavor Air tarafından işletildiği belirtildi. 4819 sefer sayılı uçuş, ABD’nin Minneapolis kentinden Toronto’ya geliyordu. Uçakta 76 yolcu ve 4 mürettebat olmak üzere toplam 80 kişinin bulunduğu aktarıldı.

Kanada basını, kaza sırasında bölgede fırtına yaşandığını ve kötü hava koşullarının olayda etkili olabileceğini bildirdi. (İLKHA)

https://ilkha.com/dunya/kanada-da-yolcu-ucagi-inis-sirasinda-ters-dondu-18-yarali-443130