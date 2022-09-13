Çocukları görme yetisini kaybetmeden önce tüm dünyayı geziyor

Kanadalı çift Edith Lemay ve Sebastien Pelletier, görme yetilerini yakında kaybedecek olan dört çocuğuyla dünya seyahatine çıktı.

İLK TEŞHİS KIZLARINA KONULDU

Üç yaşındaki kızları Mia’nın görme problemi yaşadığını fark eden çift, birkaç yıl sonra kızlarını bir uzmana götürdü. Mia'ya zamanla görme kaybına veya azalmasına neden olan nadir bir genetik durum olan retinitis pigmentosa teşhisi konuldu.

12 yıldır evli olan çift, oğullarının da benzer semptomları yaşadığını fark etti ve 2009 yılında aynı genetik bozukluk teşhisi oğullarına da konuldu.

TAMAMEN KÖR OLACAKLAR

Lemay, “Gerçekten yapabileceğiniz hiçbir şey yok” diyerek şu anda retinitis pigmentosa’nın ilerlemesini yavaşlatacak bir tedavi olmadığını paylaştı. Ancak çift, hastalığının tam olarak hızını bilmese de çocuklarının orta yaşlarına geldiğinde tamamen kör olacağını tahmin ediyor.

EN İYİ ÇÖZÜM DÜNYAYI GEZMEK

Çocuklarının bir gün kör olacağı gerçeğiyle yüzleşen Kanadalı çift, hayatlarını çocuklarına adamaya karar verdi. Kızları Mia’nın uzmanı, çocukları ‘görsel anılarla’ meşgul etmelerini önerdiğinde ise çift çocukları için yapabileceği en iyi şeyin dünyayı gezmek olduğuna karar verdi.

Çocukların annesi Edith “Ona bir kitapta fil göstermeyeceğim, onu gerçek bir fil görmeye götüreceğim diye düşündüm. Ve onun görsel hafızasını yapabileceğim en iyi ve en güzel görüntülerle dolduracağım” ifadelerini kullandı.

Böylece çift, çocuklarıyla birlikte dünyayı dolaşmaya başladı. Anne baba olmadan önce de sık sık birlikte seyahat eden çift, çocuklarını birbirinden farklı destinasyonlara götürüp onlara unutulmaz anlar yaşatmaya çalışıyor.

ŞİRKETİ DESTEK VERDİ

Konulan teşhis sonrası zamanlarının azaldığını belirten baba Pelletier, aslında finans alanında çalışıyor. “Evde yapılabilecek harika şeyler var ama seyahat etmekten daha iyi bir şey yok” diyerek farklı kültürleri ve insanları tanımanın önemine vurguda bulundu.

Dünya seyahat için birikim yapmaya başlayan çifte Pelletier’in çalıştığı şirketten de destek geldi.

Çocuklarının kendisinine “Kör olmak nedir?” diye sorduğunu belirten çift, bu sürecin zor olduğunu ama uyum sağlamaya çalıştıklarını belirtti. Çift gittikleri yerleri seçerken plana bağlı kalmadıklarını “Nereye gittiğimizin bir önemi yok, dünyada harika yerler var. Çocukları neyin etkileyeceğini çok kestiremiyoruz. Sokakta yavru köpekleri gördüklerinde bile çok mutlu oluyor” sözleriyle açıkladı.

TÜRKİYE DE LİSTEDE

Dünyada pek çok ülkeyi listesine alan çift, Türkiye'yi de ziyaret etti.

Ölüdeniz ve Kapadokya'ya gelen çiftin fotoğraflarını anne Edith Lemay yayınlandı.

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13/09/2022 20:42