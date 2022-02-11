Kanada’nın British Columbia eyaletinde 2021'de 2 bin 224 kişi uyuşturucudan öldü
11/02/2022
Kanada’nın batı eyaleti British Columbia’da geçen yıl 2 bin 224 kişinin uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybettiği bildirildi.
Eyalet Adli Tıp Kurumu Başkanı Lisa Lapointe, 2020 yılında 1716 kişinin uyuşturucu kullanımından hayatını kaybettiğini aktardı.
Lapointe, geçen yıl ise 2 bin 224 kişinin aşırı doz uyuşturucu yüzünden öldüğünü duyurdu.
Günde ortalama 6,1 kişinin aşırı doz uyuşturucu sebebiyle hayatını kaybettiğini ifade eden Lapointe, "Karşılaştırma yapmak istersek Kovid-19 ölümleri 12'nci sırada." dedi.
Lapointe, eyalet genelindeki ölüm nedenleri sıralamasında uyuşturucu ölümlerinin kanserden sonra ikinci sırada olduğunu kaydetti.