Kanada'nın sığınmacı raporu: Kötü muamele ediliyor

Uluslararası iki örgüt, Kanada'da sığınmacılara kötü muamele yapıldığına dair rapor hazırladı. Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü, ülkeye sığınanların gözaltı merkezlerinde kelepçelendiklerini açıkladı.

Uluslararası Af Örgütü ve İnsan Hakları İzleme Örgütü’nün düzenlediği raporda, ülkeye sığınan ve koruma arayanlar da dahil olmak üzere göçmen gözaltı merkezlerinde tutulan kişilerin düzenli olarak kelepçelendiği, zincire vurulduğu ve dış dünyayla çok az ya da hiç temas edilmeden tutulduğu belirtildi.

"Kanada'nın bilinen adalet değerlerine zıt"

Uluslararası Af Örgütü Kanada Genel Sekreteri Ketty Nivyabandi, ülkenin kötü niyetli göçmen gözaltı sisteminin, Kanada'nın bilinen zengin çeşitliliği, eşitlik ve adalet değerleriyle taban tabana zıt olduğunu söyledi.

Ülkeye güvenlik ve daha iyi bir yaşam için gelen insanların ırkçılık, zulüm ve insan hakları ihlalleriyle karşılaşmaması gerektiğini belirten Nivyabandi, "Göçle ilgili işler için hiç kimsenin cezalandırıcı bir şekilde muamele görmesine veya ceza kanunlarının uygulanması için kullanılan tesislerde tutulmasına neden olacak hiçbir koşul olmamalıdır" dedi.

8 bin 825 kişi gözaltında tutuluyor

Beyaz olmayan tutukluların genellikle eyalet hapishanelerinde daha uzun süre tutulduklarına işaret edilen raporda, ülke genelindeki gözaltı merkezlerinde halen yaşları 15 ile 83 arasında değişen 8 bin 825 kişinin bulunduğu açıklandı.

Rapora göre 73'ü 6 yaşından küçük 136 çocuk da gözaltına alınan ailelerinden ayrılmamak için hapishanelerde kalıyor.

Raporda Kanada makamlarına, göçmenlik ve mülteci koruma sistemindeki insanlık dışı muameleye son verme çağrısında bulunuldu.

Bu habere tepkiniz:



18/06/2021 09:22