Kanal Sim’den BRTK’ye çağrı

Kanal Sim yöneticileri, Bayrak Radyo Televizyon Kurumuna (BRTK) çağrıda bulunarak, erişimi kısıtlı olan DVB-T (karasal dijital) şebekesinde yer alan BRT yayınlarından birinin yerine Kanal Sim’in alınmasını talebini yineledi.

Söz konusu talebin sözlü olarak BRTK Müdürü Meryem Özkurt’a iletildiğini ve aynı gün içerisinde Yayın Yüksek Kurulundan (YYK) yazılı olarak “karasal dijital mecrada yayın izni” talebinde bulunulduğunu kaydeden yönetim, en azından bu yolla internet kullanmayan izleyicilere “DVB-T seçeneği” sunabileceklerini belirtti.

Kanal Sim yönetimi “Birçok mecrada yer alan BRTK’nın çok yaygın olmayan bu mecraya ihtiyacı yoktur, ama Kanal SİM’in vardır. Dolayısıyla YYK’nın izin vermesini ve BRTK yönetiminin de bu ‘ricamızı’ yerine getirmesini beklemekteyiz” ifadelerini kullandı.

- “Eylül 2019’dan beri hiçbir özel TV kanalının DVB-T’den yayını yoktur”

Kanal Sim yönetimi, yaptığı yazılı açıklamada, BRTK Müdürü Meryem Özkurt’un DVB-T yayınların özel televizyonlara ücretsiz olarak sağlandığını söylediğini ancak gerçeğin böyle olmadığını öne sürdü.

“BRT’nin özel TV’lere hâlihazırda böyle bir hizmeti olabilseydi, başta Kanal Sim olmak üzere özel kanallar bu mecrada da yer alacaktı” ifadesini kullanan Kanal Sim, bu şebekenin teknik sıkıntıları nedeniyle Eylül-2019 yılından bu yana hiçbir özel TV kanalının bu şebekeden yayını olmadığına işaret etti.

Pandemi döneminde YYK’nın özel kanallara destek amacıyla “bütün kanalların DVB-T şebekesine alınmasına izin veren” bir karar almasına rağmen, BRTK’nın “ellerinde cihaz bulunmadığı” için bu talebi yerine getirmediğini öne süren Kanal Sim, şebekede yalnızca TRT 1 ile BRT 1 ve BRT 2’nin yayınları olduğunu vurguladı.

- “Başvurumuza olumlu yanıt bekleyeceğiz”

“Sayın Özkurt’un ‘Bütün özel TV’ler ücretsiz olarak DVB-T’den yayın yapabilir’ sözüyle anlatmak istediği bu olmalıdır. O zaman biz de başvurumuza olumlu cevap bekleyeceğiz” diye konuşan Kanal Sim yönetimi, eğer BRTK’ya ait “arızalı” olduğu belirtilen encoder cihazının Kanal SİM tarafından sağlanması talep edilecekse, birkaç ay sonra başka bir DVB-T modeline geçileceği için “ölü yatırım” olacak bu adımın atılması ekonomik akla uygun olmayacağı ifade edildi.

Geçmiş yıllarda BRTK’nın frekans sorunu yaşayan bir özel TV kanalına video kanalını tahsis ettiğini hatırlatan Kanal Sim, yayıncı kuruluşlara izleyiciye erişim imkanı sağlamanın bir lütuf değil, demokrasisi, çok seslilik, basın ifade özgürlüğü adına ciddi bir sorumluk olduğunu kaydetti ve iyi niyetli yaklaşım ve empati ile hareket edileceğine inanç belirtti.

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03/01/2023 16:31