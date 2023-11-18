Kanal T Bağımsız Medya Grubu’na satıldı

Ülkemizin en eski ve en köklü televizyonu durumundaki Kanal T, bir süre önce Bağımsız Medya Grubu olarak yaşamımıza giren ve yatırımını AKOL GROUP’un yaptığı kuruma satıldı.

Kısa bir süre önce ülkemizde enerji yatırımı yapan AKSA, Kıbrıs Medya Grubu’nu satın alarak medyadaki ilk köklü değişime imza atmıştı.

Kanal T, 1 Aralık tarihinden itibaren Bağımsız Medya Grubu kontrolüne geçecek.

Genel yayın yönetmenliğini deneyimli gazeteci Ali Baturay’ın yaptığı Bağımsız, ülkemizdeki en genç medya yatırımı olarak yoluna devam ediyor.

Kanal T, bilindiği üzere Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından kurulmuş, uzun süredir eşi Sibel Tatar tarafından yönetiliyordu.