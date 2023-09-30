Kanalizasyon Müzesi, sıçanlara iade-i itibar için harekete geçti

Belçika'daki bir müze, sıçan temalı sergi düzenledi.

Başkent Brüksel'deki Kanalizasyon Müzesi, 15 Eylül'de Sıçan (Rattus) adlı sıradışı sergisinin açılışını yaptı.

Müzenin küratörü Aude Hendrick, "Bu serginin amacı oda arkadaşlarımızı onurlandırmak" dedi.

Başkentin 1700'lerdeki şehir duvarının geçtiği noktada yer alan binadaki müzenin koridorları, Brüksel'in altındaki tarihi kanalizasyon sistemlerine bağlanıyor.

Hendrick, genelde müzeye gelenlerin kendilerine "Peki fareler nerede?" diye sorduğunu, serginin ana fikrinin buradan çıktığını söyledi.

Küratör, bilim insanları ve araştırmacıların laboratuvardaki kullanımları dışında sıçanlarla ilgili daha fazla çalışma yapmasını istediklerini de belirtti.

Haber sitesi Brussels Time'ın paylaştığı verilere göre Avrupa'da yılda en az 600 bin fare laboratuvar deneylerinde kullanılıyor.

ABD merkezli haber ajansı AP'nin "Belçika müzesi, sıçanlara itibarlarını iade etmeye çalışıyor" diye nitelediği sergide, fotoğrafçı Thomas Jean'in Brüksel sokaklarında çektiği sıçan fotoğrafları da yer alacak.

Ziyaretçiler, tarihi kanalizasyon sisteminin içinde kurulan sergiyi 16 Haziran'a kadar ziyaret edebilir.



Independent Türkçe, Brussels Time, AP