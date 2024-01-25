Kanat: “Çalışanların hakları, kayıpları ve sıkıntıları bir an önce ele alınmalı”

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen) Başkanı İbrahim Kanat, hükümetin, çalışanların haklarını, kayıplarını ve sıkıntılarını bir an önce ele alması gerektiğini belirtti.

Kanat, Bay-Sen’in kuruluş yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, iş kolu sendikacılık bağlamında zor günlerden geçerek kurulan sendikanın, 25 Ocak 1978 yılında Sendikalar Mukayyitliğinde Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası olarak tescillendiğini kaydetti.

1996 yılından bugüne kurumda yetkili olan sendikanın, toplu İş Sözleşmesi yapma yetkisine sahip olduğunu ifade eden Kanat, yasalar çerçevesinde çalışanların haklarını bu toplu iş sözleşmesi ile kazandığını belirtti. Kanat, Bay-Sen’in, 46 yıllık sendikacılık hayatında kurum çalışanlarının özlük haklarını alması için mücadele ettiğine dikkat çekti.

Kanat, hükümetin, pandemi döneminde, sel felaketlerinde, yangınlarda ve son yaşanan 6 Şubat depreminde doğru ve hızlı haberi halka duyurabilmek için canla başla çalışan emekçilerin haklarını, kayıplarını ve sıkıntılarını bir an önce ele alması gerektiğini ifade etti. Kanat, kamu yayıncılığı yapan kuruma ve çalışanlara sahip çıkılması için adım atılmasının zaruri olduğunu belirtti.

Bay-Sen Başkanı Kanat, sendikanın kurulmasından, bugünlere gelmesinde emeği geçen kuruculara, başkanlara ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.