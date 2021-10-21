Yeni Kıbrıs Partisi (YKP) Genel Sekreteri Murat Kanatlı, Viyana’da düzenlenecek Komünal Forum’a katılıyor.

YKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, yarın başlayacak ve Cumartesi sona erecek olan forum, Avrupa Sol Partisi ve Transform Dergisi tarafından “Geleceğin şehirleri için” sloganı ile düzenleniyor.

Forumda “Şehirler nasıl kazanılır-solun başarılı deneyimleri ve öğrenilecek dersler”, “Büyük şehirlerdeki mevcut trafik ve barınma sorunu”, “Sol kavramlar ve komünal siyaset nasıl birleştirilir?” başlıklı oturumlar ve “Ev, içinde yaşayanlarındır: Kira sınırı ve uygun fiyatlı konut”, “Şehircilik ve Kâr: Şehrinizi geri alın”, “Ulaşım sürdürülebilir olabilir mi?”, “Geçit gibi sokaklar: İnsanlar için şehirler, arabalar için değil!” başlı çalıştaylar yer alacak.

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21/10/2021 10:07