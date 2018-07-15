Kanbay: FETÖ ihaneti unutulmamalıdır

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay’ın anıta çelenk sunmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Kanbay törende yaptığı konuşmaya, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle Türkiye’nin ihanete uğradığı o günün gecesinde FETÖ hainlerine karşı durarak yaşamını yitiren demokrasi şehitlerimizi, o mücadelede yaralanan gazilerimizi anmak üzere Şehitler Anıtı’nda bir araya geldik” diyerek başladı.

FETÖ tarafından tertiplenen ihanet teşebbüsünün o gece Cumhurbaşkanı, Başbakan, halk, güvenlik kuruluşları ve basının çabalarıyla önlendiğini söyleyen Kanbay, 251 kişinin şehit olduğunu belirtti.

Kanbay konuşmasında, Demokrasi Şehitleri’ni saygı ve minnetle andı.

FETÖ’nün ihanet kalkışmasının unutulmaması gerektiğini, dersler çıkarılmasının elzem olduğunu söyleyen Kanbay, bu gibi olayların bir daha yaşanmaması için neler yapılması gerektiğinin düşünülmesini istedi.

Kanbay, FETÖ yapılanmasının yurt içinde ve dışında ortadan kaldırılması için güvenlik güçlerine, adli makamlara yardımcı olunması gerektiğini söyleyerek, “Gelecekte FETÖ gibi tehlikeli ihanet şebekelerinin oluşmaması için tedbirli ve müteyakkız bulunmalıyız” dedi.

Millete yönelebilecek tehlikeler karşısında milli birlik ve toplumsal dayanışmayı en üst seviyede tutmayı başarmak gerektiğine işaret eden Kanbay, “15 Temmuz Demokrasi Şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyor, geride kalan ailelerine sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum” diye konuştu.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bu akşam saat 21.00’de Selimiye Camii yanındaki meydanda Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve Anma Töreni düzenlenecek.