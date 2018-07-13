Kanbay: KKTC’de ‘FETÖ yok’ demek saflıktır

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü nedeniyle basın toplantısı gerçekleştirildi. 2 yıl önce meydana gelen vahim olayı gündeme getirip nasıl mücadele edildiği noktasında bilgiler paylaşan Kanbay, demokrasi şehitlerini de andı. Kanbay, 15 Temmuz 2016 gecesinde oluşan ihanet gecesinin ardından, bunu uygulamaya çalışanların peşine düşüldüğü ve faaliyetlerini durdurmam amacıyla çeşitli girişimler yapıldığını söyledi.

Kanbay, Fethullah Gülen’in elebaşlarının telefonlarından elde edilen bilgilerin ele geçirildiğini ifade ederek FETÖ’ye hizmet eden subayların itiraflarının millete verdiği zararları gösterdiklerini belirtti. Kanbay, bu hain ekiplerin yıllardır devlet ve asker içerisinde bir çok suç işlediklerinin ortaya çıkarıldığını belirterek ByLock uygulamasının bizzat FETÖ tarafından geliştirildiğini söyledi. ByLock kullanıcısı olan 250 bini aşkın FETÖ mensubu olduğunu kaydeden Kanbay, 1.7 milyon adet mesajın incelendiğini söyledi. ByLock’un bir çok noktada kullanıldığını da belirten Kanbay, örgütün kendimi gizleme noktasında özelliği olduğunu ifade etti.

Kanbay, 277 bin emniyet mensubunun örgüt tarafından tek tek fişlendiğini kaydederek 4 bin 672 kişi mahrem imam opersyonunun önüne geçilmiş olduğunu söyledi. Terör örgütünün askeri noktalarda yerleşme çalışmaları olduğu bir çok kere ortaya çıkarıldığını kaydeden Kanbay, terör örgütünün sistemin içine sınavlar yoluyla insan soktuğunu da belirtti. 15 Temmuz 2016 sonrasında mücadeleye Türkiye içerisinden başlandığını kaydeden Kanbay, şimdilerde çalışmaların yurtdışında da başlandığını söyledi. Diğer ülkelerin de artık FETÖ’nün terör örgütü olduğu noktasında ikna olduğunu kaydeden Kanbay, işbirliği çalışmalarının giderek arttığını belirtti.

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“Burda yok demek saflık olur”

Bu terör örgütünün Kuzey Kıbrıs’ta olmadığının veya izinin olmadığını söylemenin saflık olacağını ifade eden Kanbay, KKTC devlet yapılanması içinde de yapılanma olabileceğini söyledi. KKTC devleti ile TC devletinin işbirliği çalışmasının takdire şayan olduğunu belirten Kanbay, KKTC’deki bazı üyelerin Güney Kıbrıs’a geçerek kaçmaya çalıştığı noktasında veriler olduğunu ve bunun önlenmesi için çalışmalar ve işbirliğinin devam ettiğini belirtti.

Kanbay, KKTC’deki hukuk sisteminde terör suçu olmadıĞını ifade ederek “KKTC vatandaşlığı olan biri iade edilemiyor. Mesele burada düğümleniyor. Bunun düzeltilmesini istedik. Sadece Türk vatandaşı olan terör örgütü üyelerinin Türkiye’ye götürülmesinde sıkıntımız yok” dedi

HaberKıbrıs-Özel