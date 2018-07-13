Kanbay: Polis içinde FETÖ’yle ilgili bazı adımlar atıldı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği basın toplantısında Polis Genel Müdürlüğü’ne yönelik FETÖ soruşturmalarının devam ettiğini söyledi.

Kanbay: "Polis Genel Müdürlüğü’ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bazı tedbirler alındı. Bazı işleri bazı kişilerin engellememesi için adımlar atıldı. Ancak henüz daha mahkemeye yansıyan bir durum olmadı."dedi