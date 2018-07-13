Kanbay: Polis içinde FETÖ’yle ilgili bazı adımlar atıldı
Kanbay: Polis Genel Müdürlüğü’ne yönelik soruşturmalar devam ediyor.
13/07/2018
HK-ÖZEL
Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 15 Temmuz Darbe Girişimi’nin yıldönümü nedeniyle gerçekleştirdiği basın toplantısında Polis Genel Müdürlüğü’ne yönelik FETÖ soruşturmalarının devam ettiğini söyledi.
Kanbay: "Polis Genel Müdürlüğü’ne yönelik soruşturmalar devam ediyor. Bazı tedbirler alındı. Bazı işleri bazı kişilerin engellememesi için adımlar atıldı. Ancak henüz daha mahkemeye yansıyan bir durum olmadı."dedi