Kanber: 2019 yılında, bini aşkın iş yeri kapandı

Mahmut Kanber, Haber Kıbrıs’ın “Ekonomiye Yön Verenler” dizisine konuşarak, Selda İçer ile Ali Baturay’ın sorularını cevaplandırdı.

“Sürdürebilirlik yakalanamıyor, genel olarak bir istikrarsızlık var”

SORU: Esnaf 2019’u nasıl geçirdi ve 2020’den neler bekliyorsunuz?

KANBER: Yaklaşık 10 yıldır, geçen yılların nasıl olduğunun bir değerlendirmesini yapmaktayız. 2019’da öngörümüzün çok dışına çıkmadığımızı gördük. Çünkü, her yıl yaptığımız bazı istatistikler vardır. Örneğin, açılan-kapanan iş yerlerinin sayısını ele alacak olursak; eski ve yeni olmalarına göre açılıp kapananlar, meslek gruplarına göre kapananlar, bölgelere göre açılıp kapananlar şeklinde… En aktif değişiklik Lefkoşa’da Dereboyu’nda, Girne’de çarşıda var. Birçok işyeri değişiyor. Çarşıların daha çok kumar turizminin alışkanlıklarına göre şekil değiştiklerini görmekteyiz. Örneğin çarşılarda imitasyon ürünleri şekilleniyor veya restoranlar turistlerin yiyeceklerine göre değişim gösteriyor. Sonra bir şey oluyor, bazı zorluklar yaşanmaya başlıyor ve işyeri sahipleri kapatıp gidiyorlar. Son 10 yıldır sürdürülebilirlik sağlanamıyor, bir istikrar yok. Arada bazen 5-6 ay sıcak para geldiğinde toplum birden her şeyi unutuyor ama sürdürebilirlik yakalanamıyor, genel olarak bir istikrarsızlık var. Bu istikrarsızlık devam ediyor, çünkü ekonomik kaynaklar bizim değil. Buradan da bakıldığı zaman ekonomi ile ilgili bir planlama yapılamamaktadır. Türkiye’den gelen paraya göre planlama yapılıyor. Para gelmezse de esnafın veya küçük ölçekli işletmelerin üzerinden kaynak alarak kamu maliyesini ödemek için uğraşıyorlar.

“Türkiye’den para gelmediğinde küçük esnafın üzerine yükleniliyor”

SORU: Yurt dışından para gelmediği zaman küçük esnaf da mı mağdur oluyor? Hükümet küçük esnafa mı yükleniliyor?

KANBER: Tabii ki öyle oluyor. Çünkü esnaf işyeri kapanmasın diye daha kolay ikna olur veya daha kolay korkar. Büyük tüccarlar, ilişkilerinden dolayı bu gibi işleri daha kolay çeviriyorlar. Biz bunu yapamıyoruz. Esnaflık işleri, sıcak paranın en aktif döndüğü alanlardır. Dolayısıyla sıkıntı, yani ekonomideki bu tür sıkıntılar, aslında sıcak paranın en aktif döndüğü alanda yaşanıyor. Piyasada esnafın işi düştüğü zaman sıcak para da düşüyor. Bırakın turisti, yerli halkın, esnafın birbiri ile alışverişi de düşer. Kamuda çalışanlar bizden alışveriş yapar, biz birbirimizden alışveriş yaparız. Aslında ortada bir rakam dönüyor. Kamu çalışanları ile esnaf kendi arasında bir ekonomi döndürüyordu ama ne zaman ki Türk Parası değer kaybetmeye başladı, insanlar giderlerini kısmak zorunda kaldılar. Örnek verecek olursak; bir berber diyor ki, “Benim müşterilerimde bir azalma yok ama cirom eksik.” Yani her gün sakal tıraşı olan, artık 5 gün tıraş olmak yerine haftada iki gün tıraş oluyor. Dolayısıyla iş yerinin cirosu da yarı yarıya düşmüş oluyor. Bu da piyasayı durgunlaştırıyor. İnsanların bahsettiği gibi “başka yerlere kaçıyor da para gidiyor” söylemi doğru değil. Çünkü bu çok büyük bir oran değil. Alım gücü iyi olan insanlar daha farklı yerlerden alışveriş yapmayı tercih ediyor.

“Krizlerden ders çıkaramıyoruz”

SORU: Bu dönemde döviz yüksek olduğu için insanların çok fazla Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapmadığını söyleyebilir miyiz?

KANBER: Kıbrıslı Türklerin Güney Kıbrıs’tan alışverişi çok fazla değil ama aslında bir de psikolojik etken var. Dedikleri şu: “Fiyatları her zaman hep aynı görüyoruz. Bir de standart konusunda takıntılı olanlar var.” O nedenle Güney bir seçenektir. Güney’dekiler için de Kuzey bir seçenektir. Dolayısıyla, bu verilerden yola çıkarak 2019’da zaten Türk parasının değer kaybı ile büyük bir kriz yaşanmıştı. O dönemki hükümet bu krizi yönetmeye çalışmıştı ama bizde yönetmeye çalışmak sadece kriz dönemini atlatmak olarak algılanıyor. Her krizden ders çıkarıp daha sonrası için ayakları üzerinde duran bir ekonomi yaratmak gibi bir şeyin temelleri atılamıyor. Bunun sebebi de istikrarsız hükümetler. Birisi bir program yapıyor, diğeri gelip o programı tanımıyor. Bizler kendi ayaklarımız üzerinde durmayı tercih ediyoruz. On yıllardır bunun mücadelesini veriyoruz ancak bu, tek başına verilecek bir mücadele değil. Bu, bir toplumsal mücadele olmalı ve yönetenler de popülizmi bırakıp, bununla ilgili bir performans göstermeleri gerekmektedir. Siz şimdi “üretim ekonomisine geçelim” derken, bir yandan da bakıyorsunuz devlet savurganlık yapıyor. Anlamını örtüştüremiyorsunuz dolayısıyla. Toplumunu inandırmanın yolu; bizim gibi kurum kuruluşlarla beraber ciddi çalışmalar yapmasıyla, bindikleri araçlardan tutun da yaptıkları harcamalara kadar devletin savurganlıklardan vazgeçmesiyle, yaptıkları yatırımların yanlışlıklarına son vermesiyle bulunabilir. Örneğin sistemli çalışarak, bir yolum bir kere kazmak yerine 10 kere arka arkaya kazıyorlar. Bunun da programsızlıktan olduğunu herkes biliyor. Program yapamadıkları için, sizin kazancınız, sizin verdiğiniz vergiler veya yurt dışından gelen yardımların hepsi savruluyor. Dolayısıyla, o fikre inanamadığımız için de ayaklarımız üzerinde duramıyoruz, bunun için çaba harcayamıyoruz.

“Kapıları kapamak, siyasi bir yaklaşımdır”

SORU: Toplumda ülke yöneticilerine karşı bir güvensizlik mi söz konusu?

KANBER: Evet, ülkemizde yöneticilere, siyasilere karşı bir güvensizlik söz konusu. Güney’deki komşularımız ile de aramızda bu güvensizlik var. Maalesef her şey güvensizlik üzerinden gidiyor. Mesela Kıbrıs Rum yönetimi, şu sıralar 4 sınır kapısını kapatarak, bir kez daha Türk tarafının güvenini zedelediler. Gerekçeleri tatmin edici değildir. “Sağlık gerekçesiyle” deniyor ama bunu destekleyecek bir program, çalışma ortaya koyamadılar. Mesela, “Korona virüsü için, sınır kapılarına şu şu standartları getirelim. Çıkışlar, girişler için şöyle yapalım” deselerdi bu anlamlı olurdu ama bunu demediler. Keyfi bir şekilde sınır kapılarını kapadılar. Anlıyoruz ki bu siyasi bir yaklaşımdır. Kıbrıs Türk toplumuna karşı, Rum yönetiminin galip gelme veya baskı yapma unsuru olarak kapıları kullanması ne barışa ne ekonomiye hizmet eder. Kaldı ki, onlardan buraya insanların alışverişe gelmesiyle Güney Kıbrıs ekonomisi yok olmaz, ancak Kuzey Kıbrıs ekonomisi için ciddi katkı olur. Öte yandan, eskisi kadar yoğun olmasa da halen bir miktar da Kıbrıslı Türk Güney Kıbrıs’tan alışveriş yapıyor.

“Kapıların kapanması esnafa ciddi sıkıntı yaratıyor”

SORU: Dört sınır kapısının kapanmasıyla, Kıbrıslı Türk esnaf söylendiği kadar ciddi şekilde etkilendi mi?

KANBER: Evet, Kıbrıslı Rumların buradan alışveriş yapması olumlu anlamda bizi ciddi şekilde etkiliyor. Hele bu yıl için, sadece canlı para akışı güneyden geliyor. Türk parasının değer kaybıyla, Euro’nun ciddi değer kazanması sonucu Güney Kıbrıs’tan halkın ciddi bir miktarı alışveriş için Kuzey Kıbrıs’a kaydı. İnsanlar, günlük ihtiyaçlarını hizmet sektöründen veya başka yerlerden de almaya başladı ama bu durum Güney Kıbrıs için bir yıkım değildir. Güney de düzenli şekilde Avrupa’dan turist çekiyor. Sınır kapılardan gelen turistler sayesinde, turizmde de bir miktar artış var. Turistler, tarihi yerlerimizi ziyaret ederek, restoranlarımızda yemek yiyerek, alışveriş yaparak doğrudan esnafa dokunarak katkı yapıyor. Hani biz hep Kuzey Kıbrıs’ın ekonomik politikalarına atıfta bulunduğumuz “yürüyen turist, sokağa inen turist” isterken, işte hiç planlamadığımız halde turistler en kolay şekilde güneyden yürüyerek kuzeye geçiyorlar. Bu turistler, çarşıda dolaşıyor, cafeye, restorana gidiyorlar. Çünkü güneye giden turist, genel olarak tüm Kıbrıs’ı görmeye geliyor. Kuzey Kıbrıs’a kumar oynamaya gelen ve beş yıldızlı otelde konaklayan, orda vakit geçiren turist, esnafa daha az dokunuyor. O nedenle güneyden yürüyerek gelen turist esnaf için önemlidir. Bizim, Güney Kıbrıs’ın içini boşaltmak gibi bir hedefimiz yok ama Kıbrıslı Rumlar da kendilerine göre bir hesap yapıyorlar ve buraya geliyorlar. Sürecin nereye gideceği tabii ki önemli. Bu kadar iki toplumlu görüşmelerin yapıldığı, çözüm için uğraşıldığı ortamda, güven yaratıcı önlem olarak turizm işbirliği de yapılabilirdi. Turizmciler zaten bir şekilde güney ile çalışıyor, bunu geliştirmek mümkündür. Farklı destinasyonlar yapılabilir, karşılıklı olarak “Turist, 3 gün sizde 4 gün bizde kalınsın, bizden gelenleri, biz size yöneltelim” denilebilir. Mademki ileride ortak bir devlet kurmayı hedefliyoruz, bu işbirliğini yapabilmeliyiz. Çünkü, ortak bir Kıbrıs ekonomisi yaratılamazsa, mutlaka bir taraf her zaman eksik kalır. Bu bakarsınız müşteri akını yine Güney Kıbrıs’a doğru olur, nitekim bir dönem güneyde bankalar battığı zaman Kıbrıslı Türkler daha fazla oradan alışveriş yapıyordu.

“Çözüme ulaşılamasa da kuzey ile güney, ekonomik konularda işbirliği yapabilmeli”

SORU: Yani kapsamlı bir çözüme ulaşmasak bile, kuzey ile güney arasında bir işbirliği şart mı?

KANBER: Şart tabii ki… Biz Esnaf ve Zanaatkarlar Odası olarak kuzey ile güney arasında işbirliği olması gerektiğini yıllardır söylüyoruz. Böyle bir işbirliği kendi ayaklarımızın üzerinde durmamıza da katkı yapar. Hem güneyle hem de dünyayla iletişim kuramazsak, işbirlikleri yapamazsak, üretimi artırmazsak, kendi ayaklarımızın üzerinde durmamız zorlaşır. Kendimizle ilgili kararlar almalıyız. Dünyanın birçok yeriyle iletişim kurmalıyız. Kıbrıs Türk toplumunu, sanatçılarımızla, iş insanlarımızla tanıtmalıyız. Dediğim gibi, aynı şeyi Güney Kıbrıs ile ilişkilerimizde de kullanmalıyız. Pay etmeyi bilmeliyiz ve bunu güney komşularımıza da anlatmalıyız. Kendilerine pay etmeyi anlatmazsak ve her gün çıkıp “Bize gelmiyorlar ve bakın biz mahvolduk” diyorsak, bu da bizim acizliğimiz olur. Neden, çünkü alternatif planı siz yaratmadınız. Örneğin Lokmacı Sınır Kapısı özelinden bahsedeyim. Lokmacı’nın ilk giriş yerinin etrafına bir bakınız, oradaki dükkanlar sadece kapıdan içeri girenleri yakalamak için kurulmuş iş yerleridir. Güney’deki komşumuz da “Kuzeyde imitasyon ürünler satılıyor. Bu konuda Türkiye’yi mahkemeye verdiler, çünkü güneyde o markaların orijinalleri var. Burada bin Euro olan şey, sizde 20 Euro… Bu nasıl iştir” diyerek tepki koyuyor.

Bu ticaret tarzımızı düzeltmemiz için bizi çok uyardılar ama biz onu bir fırsatçılık olarak kullandık ve oradaki ticareti bu şekle dönüştürdük. Şimdi de bu veya bunun gibi şeyler için ticaretin buraya kaymasıyla ama şimdi sıkıntılar yaşandığıyla ilgili şeylerden söz ediliyor. İmitasyon ürün satmaktan bir dönem sonra mutlaka vazgeçmemiz gerekir. Bir dönem Türkiye’den buraya gelişi yasaklandı ama ardından çok zor durumda kaldı buradaki arkadaşlar. İthalatımızın içerisinde bu malların ciddi bir payı vardır. Dünyanın her yerinde imitasyon ürünler ekonominin içerisinde bir yere konur ama asla sizin marka olduğunuz çarşıların birincil yerinde olmazlar. Birincil yerlerde güzel caddelerde hep markalar olur, yerel ürünler olur. Bunu esas olarak devletin teşvik etmesi gerekmektedir. Yoksa oradaki insanların ticareti ile ilgili bir derdimiz yoktur.

“Ekonominin planlaması elzemdir”

Gelip bir yerde takılıyorsunuz. Neden, çünkü kuzeydeki müşterilerin o tür alışveriş ile bir ilgilisi yoktur. Eğer kuzeydeki alışverişi de oralara kaydırmak istersek, demektir ki orayı çeşitlendirmeliyiz. Yani “bir tür” olmamalı. Üretemememiz, yeri türler yaratamamamız, kendi üretim ekonomimizi de etkiliyor. Hediyelik eşya üretmekte de yeterli değiliz. Hediyelik eşya mağazaları, en basitinden mıknatıslı magneti bile mecbur kalıyor Çin’den getiriyorlar. Biz bir dönem bu konuda baskı yaptık. Çünkü görüyorduk, Kıbrıs figürlerini taşıyan magnetlerin, diğer eşyaların arkasında “Made İn Chine” yazıyordu. Eşyaları Çin’de yaptırdıkları için, Çin üzerlerine kendi etiketini basıyordu. Şimdi ise anlaşılmasın diye etiketleri üzerinden çıkarıyorlar. Bunu denetleyecek ve görecek bir siyaset yapısı var aslında ama işlemiyor. Herkes bunu biliyor ve söylüyor ama önemli olan yapmaktır, iradedir. Ekonominin planlaması elzemdir. Hatta bu, hızlı bir şekilde yapılmalıdır. Aksi halde görüyorsunuz ki en küçük bir krizde üniversitelerimizde 20-30 bin öğrenci azalıyor veya bölgedeki krizlerden, savaşlardan, gerginlikten dolayı turist azalıyor. Buraya gelen turistlerin çoğu, Arap coğrafyasındaki kumara meraklı insanlardı. Oralardaki krizlerden, sorunlardan dolayı artık düzenli gelmiyorlar. Kumar turizmi için Arapların yanı sıra Türkiye’den de önemli sayıda turist geliyordu ancak Türkiye’de de ekonomik kriz var, oradan gelenler de azaldı. Son iki yıldır otellerin teşvikleri de ödenmiyor. Onlar bir batağın içine çekildi. Bu yıl teşviklerin kendi kaynaklarımızdan ödenmesiyle ilgili bir karar üretildi. Kişi başı 100 Euro ödeme yapılacak. Bunu küçük oteller gurubuna da yaydılar. Teşviklerin parametresi, üretimi ne kadar destekliyor? Otellerde yerel ürünler ne kadar kullanılıyor. Oteller ne kadar yerel istihdam yapıyor? Biz, otellerin teşvikleri bu basamaklarla kazanmasını isterdik ama ülkeyi yönetenler bunu koymadı.

Kendi ölçeğimizden baktığımız zaman, biz daha çok tabana yayılan bir ekonomiden yanayız ki kalkınma hareketleri tabandan yukarı doğru çıkar. Öyle blok blok büyükleşmiş yerleri görüyoruz ki o zaman yoksullaşma daha da çoğalıyor. Çünkü aradaki uçurum açılıyor. Oysa genelde ada kültürlerinde veya Kıbrıs’ta böyle bir şey halkın arasında yoktur. Gelir seviyesi farkı olmasına rağmen sosyal fark yoktur. Şimdi bu gelir seviyesi farkı açıldıkça sosyal farklılıklar da açılıyor. Bu vesileyle, ekonomimizin 2020’de de 2019’dan çok iyi olacağını düşünmüyoruz. Çünkü, bu sene muhtemelen 2 seçim olacak. Biri yakındaki cumhurbaşkanlığı seçimi, diğeri de muhtemelen erken seçim. Aynı zamanda Doğu Akdeniz’de gerginlik devam ediyor. Türkiye’nin etrafında sorunlar devam ediyor. Korona virüs söz sorunu konusu. Kendi öz kaynaklarınız yoksa, bu krizlerle mücadele etmek çok zordur.

“2019’da binin üzerinde işyeri kapandı”

SORU: Mali zorluklardan dolayı kepenk indiren esnaf var mı?

KANBER: 2019 yılından önce istatistiklerimiz tam tutuyordu. 2019-2020’de artık insanlar sorumluluklarını da yerine getiremiyor. Esnaf, zorda olduğunu da dükkanını kapattığını da kimseye söylemiyor. Borcu da varsa ansızın ortadan kayboluyor. Açılanlar da kaydolmuyor, bir şekilde yetkililere yakalandıktan sonra kayıt oluyorlar. Esnaf da kayıt dışılığa kayıyor. Bu yalnızca denetimle olmaz, bu planlama ile olacak bir şeydir. 2019 yılında binin üzerine iş yeri kapanmıştır. Ondan önce her yıl 1500 açılır, 1500 kapanırdı. Şimdi açılanları daha çok yakalıyoruz çünkü açıldığında denetlenebilir ama plansızlıktan dolayı kapananın bilgisi yoktur. Esnaf işini yürütebilmek için bankalara krediye yükleniyor, fakat bankalarda da kredisi bitince başka finans kaynaklarına yani tefecilere gidiyor. Tefeciye paçayı kaptırmak da sonun başlangıcı gibi bir şey. Ada halkı, zorda kalmayı, batmayı utanılacak bir şey gibi görüyor ve utandığı için batma konusunu da kolay kolay söyleyemiyor. Devletin bu iş yerlerinin neden battığını araştırması gerekiyor. Bu da planlama işidir. Her iş kolundan fazlasıyla var. İşletme sayısı büyüyünce, ekonomi de büyüdü gibi algılanıyor. Bunlar çok yanlış düşünceler. Halbuki sorumluluklarını yerine getiren, ekonomiye doğrudan katkısı olan, üreten iş yerlerini koruyup kollamak lazım. Çünkü onlar doğrudan ekonomiye katkı yapmakla beraber çalışan emekçiye de iyi maaş veriyorlar.

“30 binin üzerinde alacak verecek davası var”

30 binin üzerinde alacak verecekten dolayı açılan dava var. Hukuk bu konuda biraz pozitif yaklaşım sergiliyor. Çükü bu sorunun üzerine gittiğiniz an müthiş bir sıkıntı oluyor. Çünkü ekonomideki sıkıntının sebebi, ülkedeki başarısız iş insanları ve esnaf değildir. Yönetenlerin beceriksizliğini göz ardı etmemek lazım. Ülkemizde kendi ayaklarımız üzerinde durmak için yıllardır yapmaları gerekenleri yapamadılar. Mademki ülkede nüfusu planlayamıyorsunuz, işletmeleri planlayamıyorsunuz, kendi öz kaynaklarınızı yeterli seviyeye getiremiyorsunuz, komşunuzla ilişkilerinizi düzenleyemiyorsunuz, Türkiye ile ilişkilerinizi düzenleyemiyorsunuz, nasıl ayaklarınızın üzerinde duracaksınız? Tüm bunları yapamıyorsanız, o zaman sorumluluğu iç piyasaya yükleyemezsiniz, yükleme hakkınız da yoktur.

Oturup hep beraber bu sorunlu ortamdan nasıl çıkacağımıza dair kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapacağız ve kaygılanmadan neyimiz fazla ise onların fazlasını atacağız, neyimiz eksikse de onları tamamlamak için hep birlikte mücadele edeceğiz. Bunun başka bir yolu yoktur. İş gücünü beraber planlamalıyız.

“Kurslarımıza katılıp meslek değiştiren üniversite mezunu insanlar var”

Bildiğiniz gibi, oda olarak, çıraklık eğitimi veriyoruz. Yasaya göre, çıraklık için bir yaş sınırı var. Bize göre, yetişkin insanları da çırak diye tanımlamalı, sosyal sigortasını da kendi yatırmalı, kursları gömeli, parasını ödemeli ve o alanda iş bulmayı da garantilemeli. Dünyada artık bu sistemler böyle çalışıyor. Biz hâlâ ucuz işçilik adına üçüncü dünya ülkelerinden çalışan getiriyoruz. Biz Çıraklık Okulu’ndan 9 yılda 2 bin kişi mezun ettik. Büyük bir oranı, kurs gördükleri kendi alanlarında çalışıyor. Yani devletin yapması gerekeni de biz yapıyoruz. Örneğin yetişkin eğitiminde, 500 kişiye yakın insanı meslek edindirdik. Üniversite mezunları, kendi alanlarında iş bulamadığı için kurslara geliyor ve meslek değiştiriyor. Makinist olan kadınlar var. Gençleri üniversitelere teşvik edip diploma vermekle işsizliği çözemezsiniz. Kişiye rekabet edecek gücü, bilgiyi ve beceriyi verirseniz işsizlikle mücadele ede-r ve başarılı olur. Bizler Çıraklık Okulunda gençlere ve yetişkin eğitimindeki kişilere, bilgi yanında daha beceriyi, pratik eğitimi veriyoruz.

“Nitelikli iş gücü yetiştirmeye önce kendi insanımızdan başlamalıyız”

SORU: Esnafın şu anda durduğu nokta nedir, yüzdelik üzerinden konuşursak?

KANBER: Memnuniyet, yüzde 50’nin biraz üzerinde ama bizim bakış açımıza göre, hep beraber bir seviyede olmamız gerekir. Girne’de çarşı yüzde 90 durumundan memnundur ama Lokmacı’da “battık bittik” demektedir. O yüzden yüzde 50 diyorum. Bizler tek başımıza kurtulmak istemiyoruz. Gemileri hep beraber kurtaralım, gelin hep beraber çalışalım diyoruz. Bunu yapmazsak, ortaya koyduğumuz çaba hiçbir anlam taşımaz. Aradaki uçurumu açmamalıyız. Nitelikli iş gücü yetiştirmeye önce kendi insanımızdan başlamalıyız. Üçüncü dünya ülkelerinden gelen insanları, bazı kesimlerin sömürmesi noktalarına gelmemeliyiz. Çoğu insan sanal dünyada çalışmayı seçiyor. Bilgisayar başında gece çalışıyor. Kişiler, orada daha fazla para kazandığını söylemektedir. Biz toplumsal fayda üzerinden kazanç sağlamak isteriz. Bunun için de toplumsal mücadelenin şart olduğunu düşünüyorum.

“Sık yapılan seçimler istikrarsızlığa neden oluyor”

SORU: Yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden ya da olası erken seçimden kaygılandığınızı anlıyoruz. Bunun nedeni nedir?

KANBER: Evet, cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra büyük olasılıkla ülkede bir de erken genel seçim olacaktır. Şu andaki cumhurbaşkanı görev süresi içinde 5 hükümetle çalıştı. Hangi istikrardan bahsedebiliriz ki? Her hükümet değiştiğinde tüm politikalar değişiyor. Cumhurbaşkanlığı seçimlerini etkileyen bir sürü dış etken var. Haksızlık değil midir bu? Bütün adaylar için büyük rahatsızlık. Para falan da değil doğrudan etki ediyorsunuz. Bunu biz doğru bulmuyoruz, çünkü özne olmak, ayaklarının üzerinde durmak konusunda tüm partilerin bununla ilgili bir tavrı olmalıdır. Dışardan müdahaleye fırsat vermemek gerekir. Cumhurbaşkanlığı seçimi sonrası ülkede bir de erken seçim olacaksa bu yılı bitirdik, kaybettik demektir. İnsanları da bir yere angaje olmak zorunda bırakıyorlar. Bu toplumu rahat bırakın bakalım neyi seçecekler? Adaylar bizlere sadece projelerini anlatsınlar. Ülkede bir hedef konulmalı, toplumun hepsini dinleyebileceği bir ortam yaratılmalı. Toplum da bunu talep etmeli. Biz oda olarak bunu talep ediyoruz.

