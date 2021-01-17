Kanber: Hükümetlerin görevi çaresizliğe çare bulmaktır

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) Başkanı Mahmut Kanber, bilimsel veriye inanmayan, tüm dünyada yaşandığı gibi algılamayan kendi sorumluluklarını yerine getiremeyen hükümetlerin sağlığı önemsiz gibi göstermeye çabalamasının kendilerini rahatsız ettiğini açıkladı.

Hükümetlerin görevi çaresizliği halkına anlatmak değil, çare bulmak olduğunu işaret eden Kanber, "oysa biz bugüne kadar duyduğumuz "kaynağımız yok o yüzden kapanmayı doğru bulmuyoruz" söylemeyi halkımızın sağlığını önemsiz bir bakış açısına sahip hükümetin davranışını doğru bulmaz ve reddederiz" dedi.

Kanber’in yaptığı yazılı açıklama şöyle:

“SORUMLULUKTAN KAÇMAK SORUMSUZLARIN İŞİDİR.

Evet, yaşananlar tam da bugünü anlatmaktadır. 2020 Mart ayında başlayan pandemi sürecinden geldiğimiz bugüne kadar yaşananların en net halidir son bu yaşanan…

Siyasetin toplumdan kopuk toplumsal ihtiyaçların cevabını veremeyen siyaset, üretemeyen, kargaşa yaratan, halkımızın devletine ve hükümetine güvenini sarsan kişilerin beceriksizliği kurumsal güvensizliği getirdiğini görmekteyiz.

Biz esnaflar on yıllardır sürdürdüğümüz sürdürülebilir bir ekonomi için mücadele ederken popülizm yapan hükümetler bugünleri düşünmeli, fonların içini boşaltırken, yedek akçeyi yok ederken, toplumu üretimden koparırken, ithal zihniyeti överken, şişirilmiş içi boş sektörleri teşviklerle ayakta tutarken, sermaye gruplarının menfaatlerini her şeyin üzerinde tutarken, ülkemizdeki neredeyse dernek seçimlerine bile müdahil olanlar bugünleri düşünmediler. Halk sağlığının önemini bilmeliydiler.

Bilmedi, bilemedi ve hala bilmiyor. Çünkü bilimsel veriye inanmayan, tüm dünyada yaşandığı gibi algılamayan kendi sorumluluklarını yerine getiremeyen hükümetlerin sağlığı önemsiz gibi göstermeye çabalaması bizleri rahatsız etmektedir.

Hükümetlerin görevi çaresizliği halkına anlatmak değil, çare bulmaktır. Oysa biz bugüne kadar duyduğumuz ‘kaynağımız yok o yüzden kapanmayı doğru bulmuyoruz’ söylemeyi halkımızın sağlığını önemsiz bir bakış açısına sahip hükümetin davranışını doğru bulmaz ve reddederiz. Sosyal devlet tanımına uygun davranmaları anayasal sorumluluklarıdır.

Bu çerçevede tüm dünyada aşılanma bir program ve takvim çerçevesinde ortaya konarak sağlıkla ilgili ve ekonomi ile ilgili programı da buna bağlı olarak açıklar halkı ile paylaşır ve kararlar üretir. Bizler bu çerçevede anayasal hakkımız olan haklarımızı talep ediyoruz.

Pandeminin yarattığı ekonomik kayıpların yerine konması devleti yönetenlerin sorumluluğundadır, bundan kaçamazsınız. Devleti yöneten hükümetlerin kendi istikballeri yerine öncelikle toplumun sağlığını ve ekonomisini toplumun anlayacağı gibi ortaya koyup ondan sonra bizlerle birlikte mücadele etmeyi bekleyebilir.

Tüm bunlar olurken ekonominin en belirgin örgütlerinin fikrini almadan ürettiği kararların anlamsız kaldığını 10 aydır kendilerini anlatıyoruz. Birlikte çalışmanın faydalarını toplumsal faydaya dönüştürmek için kolektif çalışmayı tüm önerilerimizde ortaya koyarak, kendilerine anlattık anlatmaya da devam edeceğiz. Ülke insanlarının benim için sağlığının öneminin tartışılmayacağı bir durumdur. Ancak bu, şu demek olmuyor ki ‘ekonomiyi görmezden gelelim.’ Bu gibi bir anlam çıkmasını da doğru bulmuyorum.

Dolayısıyla sağlıklı yaşayarak, güvenli ve sürdürülebilir bir ekonomik yapı için palyatif, popülist ve öngörüsüz kararları doğru görmediğimi paylaşmak isterim. Esnafın, zanaatkarın, üreticinin dar gelirlinin, toplumun tabandaki en yaygın ekonomik yapısının görmezden gelinerek kendi başına bırakılmasına müsaade etmeyeceğiz.

Bu mücadeleyi tüm kesimler ile birlikte vererek istikrarlı bir yapı için mücadelemizi sürdüreceğimizi söylemek istiyorum. Sektörlerle sağlıkçıları karşı karşıya getirme çabaları başarılı olamayacaktır. Buna bizler müsaade etmeyeceğiz. Sektörlerin ekonomi ile ilgili sorunlarının muhatabı doğrudan devleti yönetme sorumluluğunu üstlenen hükümetin sorumluluğunda olduğunu, bundan kaçamayacağını, ekonomi ile ilgili konunun da ekonomide etkin örgütlerle birlikte karar üreterek, ortaya konmasını başından beri savunuyoruz, savunmaya da devam edeceğiz.

Tüm bunları görmezden gelen kurumsal bir refleks göstermeyen hükümetin kendi derdinden kurtulup ülkemizi yönetmek, bütün dünyada devam eden pandemi krizinin bir an önce çözülebilmesi ile ilgili sağlıklı kararlar üretmeye siyasetin kurum kuruluş ve kurumların görüşlerini saygı duymaya ve kendine düşen sorumluluğu halkın sağlığını ve ekonomisini düşünerek karar vermeye davet ediyoruz.”

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17/01/2021 14:07