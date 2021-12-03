Kanber ve Öztürk milletvekilliği adaylık başvurularını yaptı

ads ads ads ads
03/12/2021

ads
ads
ads
Kanber ve Öztürk milletvekilliği adaylık başvurularını yaptı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkanı Mahmut Kanber ile İş Geliştirme ve Ekonomik Kalkınma Uzmanı Niyal Öztürk Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Girne İlçesi’nde milletvekilliği adaylık başvurularını yaptı.

23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili Girne’de şu ana kadar 7 aday resmi başvurusunu yaptı.

Girne İlçesi’nde CTP Girne milletvekili Fikri Toros ve avukat Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra Dr Ceyhun Birinci, eğitimci Salih Sarpten ve uzman psikolog Pembe Ardıç başvurularını yaptı.

03/12/2021 11:18
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS:
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.