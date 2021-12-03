Kanber ve Öztürk milletvekilliği adaylık başvurularını yaptı

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası başkanı Mahmut Kanber ile İş Geliştirme ve Ekonomik Kalkınma Uzmanı Niyal Öztürk Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde Girne İlçesi’nde milletvekilliği adaylık başvurularını yaptı.

23 Ocak 2022’de yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimiyle ilgili Girne’de şu ana kadar 7 aday resmi başvurusunu yaptı.

Girne İlçesi’nde CTP Girne milletvekili Fikri Toros ve avukat Fazilet Özdenefe’nin yanı sıra Dr Ceyhun Birinci, eğitimci Salih Sarpten ve uzman psikolog Pembe Ardıç başvurularını yaptı.

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03/12/2021 11:18