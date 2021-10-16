Kandil Dolayısıyla Pazartesi Günü Resmi Tatil Olacak

İslam dünyasının önemli gün ve  gecelerinden olan  Mevlid Kandili yarın idrak ediliyor. 

ads ads ads ads
16/10/2021

ads
ads
ads
Kandil Dolayısıyla Pazartesi Günü Resmi Tatil Olacak

İslam dünyasının önemli gün ve  gecelerinden olan  Mevlid Kandili yarın idrak ediliyor. 
Din İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarın akşam Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edileceği belirtildi. 
Kandil dolayısıyla pazartesi günü resmi tatil olacak. 

16/10/2021 13:31
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Mevlid Kandili
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.