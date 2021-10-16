İslam dünyasının önemli gün ve gecelerinden olan Mevlid Kandili yarın idrak ediliyor.

Din İşleri Dairesi’nden yapılan açıklamada, yarın akşam Mevlid Kandili münasebetiyle Haspolat Hala Sultan Camiinde Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal'ın da katılımlarıyla Mevlid Kandili Programı icra edileceği belirtildi.

Kandil dolayısıyla pazartesi günü resmi tatil olacak.

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16/10/2021 13:31