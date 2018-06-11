"Kandil operasyonu başladı"

Erdoğan’ın konuşmasıntan satırbaşları şöyle:

“Şehitlerimizin mübarek kanlarını asla yerde koymadık. Cudi’de var mıyız, Bestler Dereler’de var mıyız? Afrin’de var mıyız? Bu Bay Kemal ne dedi? Afrin’e girmeyin. Bay Muharrem ne dedi, Afrin’de ne işiniz var. İşte Ömer Halisdemir’imiz ne yaptı, hain olan o Semih Terzi’yi alnından indirdi. Vatan hainlerinin hakkı oydu. Halisdemir’imiz şehit oldu, makamların en yücesine ulaştı.”

“Teröristler nereye saklanırsa saklansın, biz ne Muharrem’e bakarız, ne Kemal’e bakarız. Biz bildiğimize bakarız. Şu ana kadar Afrin’de 4500’ün üzerine çıktık. Kuzey Irak, Kandil, Sincar demiştim ya hatırlayın. Oraya da operasyonlarımızı başlattık. 20 uçağımızla 14 hedefi yok ettik. 20 uçak gittiler, vurdular, döndüler.”

Erdoğan, ‘Reis bizi Kandil’e götür’ sözlerine, “24 Haziran bir hallolsun, gerek olursa önce ben, ardımdan siz” şeklinde yanıt verdi.

“Cudi’de, Gabar’da, Kato’da teröristlerin inlerini başlarına geçirdik. Bu Bay Muharrem’den, Bay Kemal’den terörle mücadele ile ilgili bir şey duydunuz mu? Onların terör diye bir derdi yok. Bay Kemal terörün destekledikleri ile Ankara’dan İstanbul’a yürüdü.”

“Otomobil, Erdoğan 20 yıl geriden takip ediyor diyor. Sen ne diyosun ya. Tesla diye bir firma var. Sahibi Elon beni ziyaret etti. Bizi benzinli araba üreteceğiz sanıyor, biz akülü, elektrikli arabalarla uğraşıyoruz. Ama bu anlamaz, anlayana kadar da 24 Haziran gelir. Vaktim olursa 24’ünden sonra sana bir ders veririm”