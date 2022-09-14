“Kandu” köyünde asılan “ırkçı” pano tepki topladı

Limasol’a bağlı “Kandu” (Çanakkale) köyünde asılan ve “ırkçı sözler” içerdiği belirtilen bir panonun tepki çektiği ifade edildi.

Politis gazetesi, 1974’ten önce Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların birlikte yaşadığı karma bir köy olan “Kandu” köyünde, köyün merkezi konumundaki bir noktaya “ırkçı” olarak nitelendirilebilecek bir panonun asıldığı, söz konusu panonun gerek köyden geçenler gerekse sosyal medyada tepkiye yol açtığını yazdı.

Köyün merkez bir noktasında buluna kilisenin önüne bizzat köy muhtarı Sofoklis Yeorgiu tarafından asılan ve “Biz Hristiyan’ız ve Yunanca Konuşuruz – Kıbrıslılar Değil Mülteciler Uyum Sağlamalıdır” yazan pankartın tartışmalara yol açtığını aktaran gazete, köyün 1974 öncesinde karma bir köy olduğuna ve köyde şu anda Rum göçmenlerin oturduğunda da dikkat çekti.

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14/09/2022 09:47