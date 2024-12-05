Kaner Brand House 4. Yaşını Sizlerle Büyüyerek Kutluyor!

Ülkemizin köklü şirketlerinden Kaner Şirketler Grubu’nun bünyesinde 4 yıl önce kapılarını açan; dünyaca ünlü parfüm, kozmetik, moda ve aksesuar markalarının Kuzey Kıbrıs’taki en büyük adresi Kaner Brand House dördüncü yaşını yeni mağazaları ve görkemli etkinliklerle kutluyor.

Bundan tam dört yıl önce ilk mağazasını Lefkoşa’da hizmete açan Kaner Brand House; mağazacılık sektöründeki yolculuğuna Girne ve İskele mağazalarını da ekleyerek devam etti.

4. Yıl dönümünün ilk etkinliğini Lefkoşa mağazasında dans performansları ve canlı müzik eşliğinde iş ve siyaset dünyasından bir çok isimle beraber misafirlerin de yoğun katılımıyla gerçekleştiren Kaner Brand House, kutlamalarına İskele ve Girne mağazalarında devam edecek.

5 Aralık 2024 Perşembe günü (bugün) 17.00-20.00 saatleri arasında Kaner Brand House İskele Mağazası’nda devam edecek olan yıl dönümü kutlamalarının ikincisinde ise DJ performansının yanı sıra yine Kaner Şirketler Grubu bünyesinde bulunan IQOS ILUMA x Steve Aoki 10. yil ozel seri cihazlarının lansmanı da gerçekleştirilecek.

Mağazanın yeni yaşına özel avantajlar ve indirimlerin de yer alacağı kutlamaların sonuncusu ise 13 Aralık 2024 Cuma günü Kaner Brand House Girne Mağazası’nda yine 17.00-20.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Kaner Brand House yeni yaşını kutlarken siz moda tutkunlarını da arasında görmek istiyor…