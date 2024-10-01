Kaner Şirketler Grubu Çalışanları Sahil Temizliği Gerçekleştirdi

Philip Morris International’ın Kuzey Kıbrıs Distribütörü Kaner Şirketler Grubu çalışanları, Kaplumbağaları Koruma Derneği (SPOT) ile işbirliği içerisinde 28 Eylül’de Akdeniz Köyü sahilinde bir temizlik etkinliği düzenledi. Dünya genelinde her yıl gerçekleştirilen “Dünya Temizlik Günü” (World Cleanup Day) kapsamında yapılan etkinlik, çevre duyarlılığı konusunda önemli bir farkındalık yaratmayı hedefledi.

“Dünya Temizlik Günü” Birleşmiş Milletler tarafından resmî olarak Uluslararası Günler takvimine eklenerek, küresel atık kriziyle mücadeleye dikkat çekmek amacıyla milyonlarca kişiyi bir araya getiriyor. Dünya genelinde oluşan atıkların öncelikle kaynağında azaltılması, ayrıştırılması ya da oluşan atıkların doğaya karışmadan doğru şekilde yönetilmesinin sağlanmasına hizmet edecek şekilde toplumsal farkındalık yaratmayı amaçlayan temizlik etkinlikleri dünya genelinde yaygın şekilde uygulanıyor.

Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, ürünlerinin distribütörlüğünü yaptıkları Philip Morris International’ın (PMI) global sürdürülebilirlik vizyonunu desteklemekten ve bu vizyonun bir parçası olmaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Kaner açıklamalarında şu ifadelere yer verdi: “Çevresel, sosyal ve yönetişimsel etkimizi en iyi şekilde yönetmek için sürdürülebilirlik alanında çeşitli projeleri hayata geçiriyoruz. Bu çerçevede, değerli iş ortağımız PMI’ın global ölçekte uyguladığı sürdürülebilirlik alanındaki hedefleri ve vizyonu bizim de projelerimizin merkezinde yer alıyor.”