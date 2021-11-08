Kaner Şirketler Grubu, dumansız ada vizyonuna IQOS’un sunduğu lil SOLID 2.0 lansmanı ile hız katıyor

Kaner Şirketler Grubu, Philip Morris International'ın (PMI) dumansız alternatifi IQOS tarafından sunulan lil SOLID 2.0 ürününün Kuzey Kıbrıs'ta satışına başlayacaklarını duyurdu. Kaner Şirketler Grubu, Kuzey Kıbrıs’ta PMI ürünlerinin dağıtımını üstleniyor.

lil SOLID 2.0, duman, kül veya yanma içermeyen bir aerosol oluşturmak için tütünü bir pin ile ısıtıyor. lil SOLID cihazı IQOS tarafından sunuluyor ve Kaner'in IQOS tütün ısıtma sistemini içeren Kuzey Kıbrıs’taki mevcut dumansız alternatifler portföyünü tamamlıyor.

Kaner Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi Serhan Kaner, lil SOLID 2.0'ın yetişkin sigara tüketicilerine daha geniş bir dumansız alternatif ürün yelpazesi sunacağından, bu lansmanın dumansız ada vizyonuna doğru önemli bir adım olduğunu belirtti: “Amacımız, aksi halde sigara içmeye devam edecek olan tüm yetişkinlerin mümkün olan en kısa sürede daha iyi alternatiflere geçmeleri ve kendi sağlıkları, halk sağlığı ve genel olarak toplum yararına sigarayı bırakmalarıdır. lil SOLID 2.0, mevcut güçlü dumansız ürün portföyümüzü tamamlayacak ve yetişkin sigara tüketicilerine daha da geniş bir fiyat ve teknoloji seçeneği sunacak.”

Yanma olmaması neden önemli?

Sigara içmek sağlığa zararlıdır. Sigaraya bağlı hastalıklardan korunmak için en iyi seçenek, sigarayı bırakmak ya da hiç başlamamaktır. Sigaraya bağlı hastalıkların birincil nedeninin yanma sonucu oluşan zifir ve karbon monoksit gibi zararlı ve potansiyel olarak zararlı kimyasallar olduğu bilinmektedir ve bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Aksi halde sigara içmeye devam edecek olan yetişkinler için, yanmayı ortadan kaldırarak, zararlı ve potansiyel olarak zararlı kimyasallara maruziyeti en aza indiren dumansız alternatifler daha iyi seçeneklerdir.

Kuzey Kıbrıs’ta 26 binden fazla yetişkin sigara tüketicisi daha iyi bir alternatifi seçerek IQOS'a geçti. Dünyada ise 30 Eylül itibariyle toplamda tahmini 20,4 milyon IQOS kullanıcısı bulunuyor ve bunların yüzde 73'ü veya yaklaşık 14,9 milyonu, IQOS'a geçerek sigarayı tamamen bıraktı[1]. Ek olarak, 7 Temmuz 2020'de ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), IQOS Tütün Isıtma Sisteminin bir versiyonunun Riski Modifiye Edilmiş Tütün Ürünü (MRTP) olarak tanıtılmasına izin vererek bir maruziyet modifikasyon izni yayınladı. Böylelikle FDA, IQOS Tütün Isıtma Sisteminin halk sağlığını geliştirmeye uygun olduğunu ve bir bütün olarak nüfusun sağlığına fayda sağlamasının beklendiğini kabul etti.

[1] Philip Morris International Inc. 2021 Üçüncü Çeyrek Sonuçları—19 Ekim 2021

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08/11/2021 16:42