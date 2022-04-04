Gazimağusa Belediyesi personeli Kani Kanioğluları hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gören 55 yaşındaki Kani Kanioğlular'nın erken vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu.

Sosyal medyadan taziye mesajı paylaşan Gazimağusa Belediyesi'nin mesajında şu ifadeler kullanıldı:

Çok değerli personelimiz Kani KANİOĞULLARI'nın aramızdan ayrılışı bizleri derinden üzmüştür. Merhuma Allahtan rahmet, ailesi ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

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04/04/2022 11:28