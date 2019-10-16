Kanioğlu 2 gün poliste tutuklu kalacak

8.10.19 tarihinde, Vadili sakini T.M’ e ait ikametgahın kapısını açarak içeri giren ve toplam 3760 TL para ile 1 adet bayan künyesi ile zincirini sirkat eden Cemal Kanioğlu (E-25) 15.10.19 tarihinde Vadili’ de polis tarafından tespit edilerek tutuklandı.

Zanlı bugün 16.10.19 tarihinde geceleyin ev açma, kasti hasar ve sirkat suçlamasıyla ilgili Gazimağusa kaza mahkemesinde yargıç huzuruna çıkarıldı.

İddia makamı adına mahkemede yemin altında şahadet veren polis memuru Halil Ersan olgularla ilgili aktardığı bilgide zanlının 8.10.19 tarihinde Vadili sakini T.M nin tatilde olduğu bir esnada ikametgâhının kapısını zorlayarak içeri girdiğini ve evde muhtelif yerlerde muhafaza edilen toplam 3760 nakit para ile bir adet 14 ayar bayan künyesini zinciri ile birlikte sirkat ettiğini aktardı.

Şikâyet üzerine zanlının 15.10.19 tarihinde Vadili köyünde tespit ederek sorgulandığına değinen tahkikat memuru zanlının mesele ile ilgili gönüllü bir ifade vererek suçunu itiraf ettiğini aktardı. Tutuklanan zanlının olay esnasında giydiği siyah renk nike marka ayakkabısının emare alındığına değinen Ersan diğer emarelerin bulunmasına yönelik tahkikatın devam etmekte olduğunu ve alınacak ifadeler nedeniyle zanlı aleyhine 2 gün ek tutukluluk emri verilmesini talep etti.

Şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler zanlının 2 gün süreyle poliste tutuklu kalması yönünde emir verdi. (MHA)

16/10/2019 21:10