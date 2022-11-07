Kanlı Ay tutulması yarın: 2025'e kadar görülmeyecek

2022 yılının ikinci ay tutulması, 8 Kasım'da öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek. Bir sonraki tam Ay tutulması ise 13-14 Mart 2025'te olacak.

7 Kasım 2022 Pazartesi 08:25Kaynak: Reuters, ScienceAlert

8 Kasım salı günü, Dünya yaklaşık üç yıl süresince son tam Ay tutulmasını yaşayacak.

Dolunayın aldığı tuhaf kırmızımsı renk tonu nedeniyle bu tutulma `Kanlı Ay ` olarak da adlandırılıyor.

Bu haftadan sonra, bir sonraki tam ay tutulması 13-14 Mart 2025`e kadar olmayacak.

Ay tutulması Avrupa, Afrika ve Asya`dan gözlenebilecek. Tutulma Türkiye`de gündüz saatlerine denk geldiği için izlenemeyecek.

Ay tutulması, Dünya`nın Ay ile Güneş arasına girmesi sonucu yaşanan astronomik bir olay.

Dünya, Güneş`ten Ay`a doğru giden ışınların önünü kapattığı için, Ay üzerine Dünya`nın gölgesi düşüyor ve bu olaya "tutulma" adı veriliyor.

Kanlı Ay tutulmasında ise Güneş ışınlarının Ay`a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya`nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor.

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07/11/2022 08:42