Kanlı küvet ve mumlarla Rum Yönetimi protesto edildi

Londra’da yaşayan bazı Kıbrıslı Türkler, 21 Aralık’ta katledilen şehitleri için Rum Elçiliği önünde protesto eylemi düzenledi Eylemde, şehitler için mumlar dikildi Rum Elçiliği önüne, Kumsal Katliamı’nda banyoda kurşuna dizilen İlhan ailesinin anısına kanlı küvet de getirildi Young Turkish Cypriot (YTC) hesabından yapılan paylaşımda “ Bu nöbetle, Kıbrıs Cumhuriyeti'ni yıkan 1963 Kanlı Noel katliamı sırasında öldürülen herkesi anıyoruz” denildi