'Kanlı Noel' saldırısında eşi ve 3 evladı katledilen binbaşının kızından KKTC'ye ziyaret

Kıbrıs'ta Rum terör örgütü EOKA militanlarınca 1963 yılında "Kanlı Noel" saldırılarının devamı olarak yapılan "Banyo Katliamı"nda, eşi ve 3 evladı şehit edilen Tabip Binbaşı Nihat İlhan'ın kızı, saldırının yaşandığı müzeye dönüştürülen evi ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) başkenti Lefkoşa'da Barbarlık Müzesi olarak hizmet veren 24 Aralık 1963'te yaşanan katliamın izlerini halen taşıyan eve ziyarette bulunan Ayşe Şebnem İlhan, zaman zaman hüzünlü anlar yaşadı.

Ziyaret sırasında gazetecilere açıklamalarda bulunan İlhan, aile üyelerine yönelik katliamın üzerinden 59 yıl geçmesine rağmen acılarını kalplerinde taze tutuklarını ifade ederek "Yapılan katliam, gösterilen fotoğraflardan belli zaten. Üzerine pek de bir şey söylemeye gerek olmadığı kanaatindeyim. Çok büyük bir acı. Bir anne, 3 evlat... Elleri silah tutmaz, ateş etmez, karşı koyamaz ve onlara isabet eden onlarca mermi; bu, aslında taşınabilecek bir acı değil. Öte yandan gururluyuz çünkü şehit ailesi olmanın bambaşka bir manevi onuru vardır ve nesilden nesille aktarılır." dedi.

İlhan, başta Kıbrıs Türk halkı olmak üzere dünyanın başka bir yerinde böyle büyük bir acı yaşanmaması için bu olayı güçleri yettiğince anlatmaya devam ettiklerini dile getirerek evde katledilen, babasının ilk eşi ve 3 ağabeyinin yaşam öykülerini, o yıllarda Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alayında vazifeli babası Nihat İlhan'ın kendisine defalarca anlattığını söyledi.

Ailecek yaşadıklarının trajik ve zor olduğunu kaydeden İlhan, "Ben şu anda sizinle konuşurken bile arka planda babamın sesini duyuyorum. Çünkü babam nerede uyuyor, nerede kahvaltı yapıyorlar, nerede bisiklete biniyorlar ve limon ağacının altında nasıl oynuyorlar hepsini bize anlatırdı. Şu an ki duygularımı anlatacak belki de uygun sıfat yoktur." diye konuştu.

İlhan, yaşanan acıları, unutmamak ve unutturmamanın yanı sıra genç kuşaklara aktarmanın da gerekliliğini sözlerine ekledi.

- Teröristlerin katlettiği anne ve 3 oğlunun cenazesi banyo küvetinde bulundu

Kıbrıs'ta 21 Aralık 1963'te terör örgütü EOKA militanlarının Kıbrıs Türklerine yönelik başlattığı "Kanlı Noel" olarak adlandırılan katliamın üzerinden 59 yıl geçerken birbirini takip eden çeşitli saldırılarda 364 kişi şehit düştü, 103 Türk köyü boşaltıldı, 25 bin kadar insan evlerinden edildi.

Rumların Enosis gibi Ada'nın Yunanistan'a bağlanması için 21 Aralık 1963'te uygulamaya koydukları, Türklerin Kıbrıs'ta yok edilmesini içeren Akritas Planı 21 Aralık 1963'te uygulanmaya başlandı.

Rum çeteleri, 24 Aralık 1963'te Lefkoşa'nın Kumsal bölgesindeki saldırılarına devam ederken Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile 3 evladını katletti.

Binbaşı İlhan'ın evinin banyo küvetinde eşi Mürüvvet İlhan ile çocukları Murat, Kutsi ve Hakan öldürülmüş olarak bulundu. Bu olay tarihe "Kumsal Katliamı" ya da "Banyo Katliamı" olarak geçerken, katliamın yapıldığı ev daha sonra Barbarlık Müzesi adıyla ziyarete açıldı.

Binbaşı İlhan'ın şehit olan eşi ve 3 oğlunun cenazesi katliamın hemen ardından Kıbrıs'tan Türkiye'ye götürülerek Elazığ'daki şehitliğe defnedildi.

Eşini ve çocuklarını kaybettikten sonra Ada'dan ayrılan İlhan, uzun yıllar Türk Silahlı Kuvvetlerinde hizmet verdikten sonra tuğgeneral rütbesi ile emekli oldu.

İkinci evliliğinden 2 çocuğu olan İlhan, 2016'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdikten sonra "Banyo Katliamı"nda kaybettiği eşi ve 3 çocuğunun yanına defnedildi.

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23/12/2022 11:31