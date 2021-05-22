Kanlı Noel'de Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen üç oğlunun ismi denizlerde yaşayacak

Rum çetelerinin, Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın eşi ile üç çocuğunu katletmişti. Binbaşı İlhan’ın üç çocuğunun ismi Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan, Mavi Vatan’da görev yapacak olan üç gemiye verildi. Gemiler, ilk sondajını Sakarya gaz sahasında yapacak olan Kanuni Sondaj Gemisi'ne eşlik edecek.

Kanuni Sondaj Gemisi ilk sondajını yapmak üzere Karadeniz’e açıldı. Defenceturk.net'in haberine göre; Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kanuni Sondaj Gemimiz ilk görevi için milletimizin duasıyla Karadeniz’e açıldı. İlk sondajını Sakarya Gaz Sahası’nda yapacak olan gemimiz, Türkali-2 kuyusunda derin deniz kuyu testlerini gerçekleştirecek. Hayırlı, uğurlu olsun.” ifadeleri kullanıldı.

Rum çeteleri katletmişti

Kanuni Sondaj Gemisi, 5 Mayıs – 14 Temmuz 2021 tarihleri arasında, Türkali-2 gaz sahasında sondajına devam edecek. Kanuni'ye Murat İlhan, Kutsi İlhan ve Hakan İlhan gemileri eşlik edecek. Bu üç isim, Rum çetelerinin Lefkoşa'nın Kumsal bölgesinde 24 Aralık 1963'te saldırılar devam ederken, Kıbrıs'taki Türk Alayı'nda doktor olarak görev yapan Binbaşı Nihat İlhan'ın şehit edilen oğullarına ait.

'Barbarlık Müzesi'ne dönüştürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nden Tuğgeneral rütbesiyle emekli olan Nihat İlhan, 1963 yılında o dönem adı Kıbrıs Türk Alayı olan Kıbrıs’taki 650 kişilik Türk gücünün doktoruydu. Kıbrıs tarihine 'Kanlı Noel' diye geçen Rumların silahlı saldırılara başladığı 20 Aralık 1963’teki, Türk Alayı’nda görevi başındaydı. 24 Aralık gecesi Rumlar, Lefkoşa’nın Kumsal semtinde Binbaşı Nihat İlhan’ın evine baskın düzenledi.

Kıbrıs'ta eşi ve 3 çocuğu katledilen binbaşının ailesinden 9 doktor çıkmış

Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, o dönem rütbesi Tabip Binbaşı olan babası Nihat İlhan'ın eşi ve 3 çocuğunun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 1963 yılında Rumlar tarafından katledilmesinden sonra aileden kendisiyle birlikte 9 kişinin doktor olduğunu söyledi.

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22/05/2021 16:42