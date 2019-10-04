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Kanlıçay minderde anılıyor

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligi”ne ait “Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” 5 Ekim Cumartesi yapılıyor.

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04/10/2019

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Kanlıçay minderde anılıyor

Eski güreşçi ve hakemlerimizden merhum Mustafa Kanlıçay adına yapılacak müsabakalar, saat 14.00’deki tartılar sonrası saat 15.00’te başlayacak. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak müsabakalarda, Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Erol Avunç, Serkan Köse ve Ercan Köse, hakem olarak görev alacak.

04/10/2019 09:18
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TAGS: mustafa kanlıçay gençler serbest güreş müsabakaları, haber kıbrıs
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