Kanlıçay minderde anılıyor

Eski güreşçi ve hakemlerimizden merhum Mustafa Kanlıçay adına yapılacak müsabakalar, saat 14.00’deki tartılar sonrası saat 15.00’te başlayacak. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılacak müsabakalarda, Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Erol Avunç, Serkan Köse ve Ercan Köse, hakem olarak görev alacak.

04/10/2019 09:18