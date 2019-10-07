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Kanlıçay’da Şampiyon YDÜ

Güreş Federasyonu tarafından organize edilen Gençler Güreş Ligi”ne ait “Mustafa Kanlıçay Gençler Serbest Güreş Müsabakaları” geçtiğimiz hafta sonu yapıldı.

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07/10/2019

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Kanlıçay’da Şampiyon YDÜ

 

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 195 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti.

182 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ikinci olurken, 162 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi üçüncü oldu. Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Erol Avunç, Serkan Köse ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını ve dereceye giren sporculara madalyalarını Kanlıçay ailesi verdi. 

07/10/2019 09:43
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TAGS: kktc güreş federasyonu, mustafa kanlıçay gençler serbest güreş müsabakaları, ydü, haber kıbrıs
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