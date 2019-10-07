Kanlıçay’da Şampiyon YDÜ

Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu’nda yapılan müsabakalarda, 195 puanla Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) birinciliği elde etti.

182 puanla Büyükkonuk İsmet Atlı Spor Kulübü ikinci olurken, 162 puanla Doğu Akdeniz Üniversitesi üçüncü oldu. Mertdoğan Soyalan, Kemal Bayraktar, Erol Avunç, Serkan Köse ve Ercan Köse’nin hakemliğinde gerçekleşen müsabakalar sonunda düzenlenen ödül töreninde YDÜ’ye birincilik kupasını ve dereceye giren sporculara madalyalarını Kanlıçay ailesi verdi.

07/10/2019 09:43