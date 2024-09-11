Kanlıdere Projesi Bilgilendirme Toplantısı yapıldı

Lefkoşa Türk Belediyesi’nin (LTB) Avrupa Birliği’ne sunduğu “Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi”nin tamamlanan tasarım çalışmaları, paydaşlar, sivil toplum temsilcileri ve Lefkoşalıların bilgisine sunuldu.

LTB’den verilen bilgiye göre, LTB’nin 2014 yılından beri yürüttüğü sürdürülebilir kalkınma çalışmaları kapsamında Avrupa Birliği’ne sunduğu Kanlıdere Rehabilitasyon Projesi, Kanlıdere ve onu besleyen diğer kolların ıslah edilmesi yanında yürüyüş ve bisiklet yolları, yaya köprüleri, seyir terasları gibi unsurları içeriyor.

4,4 kilometrelik bir ekolojik koridorun başkente kazandırılmasını öngören projenin tasarımıyla ilgili bilgilendirme toplantısı Merkez Lefkoşa’da yapıldı.

Toplantıda, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan konuşma yaparken, UNDP’nin yürüttüğü ihale süreci sonucunda tasarım projesini hazırlayan Megaron Design adına Mimar Turuğsan Arslankelle projenin teknik detaylarını katılımcılarla paylaştı.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, 1980’li yıllarda iki toplumlu bir girişim olarak hazırlanmaya başlanan Lefkoşa Master Planı’nda ilkesel temelleri atılan Kanlıdere Projesi’nin Lefkoşa’nın güney kesiminde büyük ölçüde hayata geçirilmiş olduğunu, tasarım projesinin tamamlanmasıyla birlikte dereyi şehirle bütünleştirecek benzer bir uygulamanın Lefkoşa’nın kuzeyinde de gerçekleştirilmesi için önemli bir aşama kaydedildiğini söyledi.

Lefkoşa’nın, dünya üzerindeki “tek bölünmüş başkent” statüsünde olduğunu, özellikle 2004’ten sonra Lefkoşa’nın kuzeyi ve güneyi arasındaki makasın her geçen gün açıldığını söyleyen Harmancı, bir tarafın AB hibeleri sayesinde çok daha rahat şekilde uygulama projelerini hayata geçirirken, Lefkoşa Türk Belediyesi’nin ise temel altyapı eksikliklerini gidererek bu süreci yakalamaya çalışan bir noktada olunduğunu kaydetti.

Projeyi iki toplumlu Çevre Teknik Komitesi ile birlikte uzun yıllar önce ele almaya başladıklarını ve o dönemin iki belediye başkanı olarak bu süreçle ilgili yol haritası belirlediklerini anımsatan Harmancı, Avrupa Birliği’nin 2018 yılında projenin tasarımı ve uygulanması için 5 milyon euro tutarında bir fonu onayladığını söyledi. Harmancı, ancak süreç içerisinde bir yandan pandemi dönemi ile birlikte AB’nin önceliklerinin değiştiğini, diğer yandan dere üzerinde bir akıllı geçiş kapısı konulmasının ön koşul olarak ileri sürülmesiyle projenin sekteye uğratıldığını hatırlattı.

Harmancı, çevre koruma, doğal afetlere dayanıklılık ve sürdürülebilir kalkınma gibi konularda şehrin güney ve kuzey kesimlerinin birbirlerinden kopuk ve bağımsız şekilde hareket etmesinin yapılan müdahaleleri etkisiz ve yetersiz kılacağını vurguladı. Harmancı, iki belediye başkanı olarak bu bilinçle hareket ettiklerini ve toplumlararası etkileşimi teşvik edecek geçiş kapısına alternatif farklı öneriler geliştirdiklerini ifade etti.

Harmancı, yıllardır yürüttükleri diplomatik çalışmalar sonucunda bir yandan projenin tasarım aşamasının tamamlandığını, diğer yandan ise Birleşmiş Milletler’in en üst seviyede projeyi sahiplendiğini belirtti.

Harmancı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres’in 5 Temmuz 2024 tarihinde yayımladığı Kıbrıs raporunda “mevcut ve potansiyel tüm fon sağlayıcıları ivedilikle adım atmaya ve bu projeyi desteklemeye” davet ettiğine işaret ederek, projenin uygulama aşamasına geçilebilmesi için bunun önemli bir gelişme olduğunu düşündüğünü kaydetti.

Harmancı, “Toplumun ve özellikle AB ile iş birliği bulunan sivil toplum örgütlerinin de projeyi sahiplenmesiyle uygulama projesine fon arayışımız güçlenecektir. Bu doğrultuda her türlü kaynak olasılığını zorlamaya devam edeceğiz” dedi.

Şehir Planlama Dairesi Müdürü Türkmen Yiğitcan ise konuşmasında, güney Lefkoşa’da hayat bulan bu projenin şimdi bütününü görmenin herkese nasip olduğunu belirtti.

Yiğitcan, “Marifet iltifata tabidir” diyerek başta LTB Başkanı Mehmet Harmancı olmak üzere, LTB Meclis Üyeleri, personeli ve projeye emek koyan herkesi kutladı.

Bilgilendirme toplantısında Megaron Design adına Mimar Turuğsan Arslankelle, projenin teknik detaylarını görsel sunum eşliğinde paylaştı. Sunumun ardından toplantıda yer alan sivil toplum temsilcileri ve yurttaşlar projeye ilişkin soru ve görüşlerini paylaştılar. Projeye dair ayrıntılar ve görsellere www.lefkosabelediyesi.org adresinden ulaşılabiliyor.