Kanlıköy’de yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre bugün saat 10:45 sıralarında, Kanlıköy’de, Gönyeli- Kanlıköy Anayolunun kuzey kısmında, Mustafa Çavuşoğlu’na ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu adı edilene ait yaklaşık 15 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir.

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13/05/2021 13:15