Kanlıköy’de yangın

Çıkan yangın sonucu adı edilene ait yaklaşık 15 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar meydana geldi.

ads ads ads ads
13/05/2021

ads
ads
ads
Kanlıköy’de yangın

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre  bugün saat 10:45 sıralarında, Kanlıköy’de, Gönyeli- Kanlıköy Anayolunun kuzey kısmında, Mustafa Çavuşoğlu’na ait arazide henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı çıkan yangın sonucu adı edilene ait yaklaşık 15 dönüm biçilmemiş arpa yanarak zarar meydana geldi.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir. 

 

13/05/2021 13:15
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad

TAGS: kanlıköy, yangın
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.