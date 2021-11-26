Kanlı’nın BRT’den atılması Resmi Gazete’de

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26/11/2021

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Kanlı’nın BRT’den atılması Resmi Gazete’de

Özer Kanlı’nın 25 Kasım tarihli Resmi Gazete’de BRTK Yönetim Kurulu Başkanı ve üyeliğinden alındığı yer aldı.

15 Ocak 2021 tarihinden beridir BRTK Yönetim Kurulu üyeliği yapan Özer Kanlı’nın, “bir siyasal parti ile olan ilişkilerine doğrudan veya dolaylı bir biçimde devam etmekte olduğu tespit edildiği” gerekçesiyle görevine son verilmesine karar verildi.

Karar dünkü Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla resmiyet kazandı.

Özer Kanlı, BRTK Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürütüyordu.

26/11/2021 09:06
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TAGS: BRT, Resmi Gazete, özer kanlı
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