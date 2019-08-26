Kano ile Akdeniz'i geçecekler

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı bir ilke sahne olacak. Tarihte ilk kez Mersin - Girne arası kano ile kat edilecek. Sporcular, Akdeniz'i aşarak Girne limanına ulaşacaklar.

Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı bir ilke sahne oluyor. Mersin’in tarihi Aydıncık ilçesinden yola çıkacak sporcular, Akdeniz’i aşarak Girne limanına ulaşacaklar.

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı anısına ve aynı zamanda Uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak adına Aydıncık’tan zorlu seyre başlayacak olan iki kişilik deneyimli Kano Ekspedisyon Ekibi Nüşabe Paşazade ve Şenol Özdemir beş buçuk metrelik iki kano ile sadece kürek çekerek Akdeniz’i geçecek ve açık denizde her iki ülkenin bayraklarını dalgalandıracak.

Özel bir amaçla yapılan, uzun ve zorlu yolculuklara ekspedisyon adı veriliyor. Kâr amacı gütmeyen proje, sporda sınırların aşılabilir olduğunu göstermeyi ve 30 Ağustos ruhuna sahip çıkmanın önemini vurgulamayı amaçlıyor.

Hazırlıklara başlayan ekip, zorlu açık deniz geçişi için bütün ihtimalleri değerlendiriyor. Yaz ve kış mevsiminde Cebelitarık’tan gelen batı rüzgârlarının dalga boyunu artırdığı Akdeniz’de iki gün bir gece yolculuk yapacak ekip, açık deniz koşullarında yüz kilometrelik bir yol kat edecek.

Ekibin hem sağlık hem de güvenliğini sağlamak için kendilerine eşlik edecek olan acil durum teknesinde, Dr.Tarkan Gürler hazır bulunacak.

Teknenin kaptanlığını Ekspedisyon Direktörü ve uluslararası yat kaptanı eğitmeni Uğur Aydın ve Kamil Tunçay yapıyor. Yüksek dalgalarla karşılaşılması durumunda, ekibe eşlik edecek olan acil durum teknesinin kanolara yaklaşamaması ihtimaline karşın, ekip kanoda, işaret fişeği, reflektörlü can yelekleri ve telsizlerden oluşan bir acil durum çantası taşıyacak.

MERSİN’DEN GİRNE’YE AL BAYRAK

29 Ağustos 2019 tarihinde kano ile yola çıkacak olan ekip, Aydıncık Belediye Başkanı Sn. Ferat Aktan’dan Türk Bayrağını teslim aldıktan sonra, Girne Limanı’na ulaşarak iki ülkenin bayrağını KKTC Başbakanı Sn. Ersin Tatar’a ve Girne Kaymakamı Sn. Sinan Güneş’e teslim edecek. Kâr amacı gütmeyen Proje KKTC Başbakanlık Uyuşturucu ile Mücadele Komisyon Komitesi ile iş birliği yaparak gençlerde uyuşturucuya karşı farkındalık yaratmak ve 30 Ağustos Ruhuna sahip çıkmanın önemini amaçlıyor.

Deneyimli ekip beş kişiden oluşuyor:

Şenol Özdemir - Kano Ekspedisyon Lideri, Türkiye’nin ilk Ekspedisyon Kanocusu, Ekstrem Sporcu.

Takım Lideri Şenol Özdemir Nisan 2017 tarihinde “Sigara ve uyuşturucuya karşı farkındalık” yaratmak adına İstanbul’dan yola çıkarak Karadeniz açıklarından 25 gün kürek çekip Trabzon kıyılarına ulaşmıştı. Bu Yıl Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkışının 100’üncü yılı anısına ekip arkadaşları ile beraber İstanbul’dan kano ile yola çıkan deneyimli Sporcu 19 Mayıs’ta Samsuna ’a ulaşmıştır.

Nüşabe Paşazade - Ekibin tek Kadın Kano Sporcusu. Avrupa SPA&Wellness Eksperi, ”Ultra Çaylak Runners” Platformu Kurucusu, AKUT üyesi ve aynı zamanda Ultra Maraton Koşucusu.

Tarkan Gürler – Ekip Doktoru,19 Mayıs 100 Yıl Kano Ekspedisyonu üyesi,12 Yıllık kano tecrübesine sahip.

Uğur Aydın – Uluslararası Yat Kaptanı Eğitmeni ve Ekspedisyon Direktörü.

Kamil Tunçay - KKTC Girne Alsancak Yelken Kulübü Başkanı, Yelkenli Kaptanı.

Bu önemli etkinliği, Yatçılık şirketi ve Uluslararası “IWT” kaptanlık eğitimi alanında uzman bir kurum olan “Maya Marine” ve MERIT International bünyesinde bulunan Merit Crystal Cove Hotel destekliyor.

Ekip, 30 Ağustos tarihinde saat 12.00'de Girne Eski Limana giriş yapacak. Bayrak teslim töreni ise saat 16.00 da 20 Temmuz Kordonboyu Cad., Atatürk heykelinin önünde gerçekleştirilecek.