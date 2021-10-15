Kanser Araştırma Vakfı 'Pembe Etkinlik' düzenliyor

Kanser Araştırma Vakfı (KAV), “Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık ve Bilinçlendirme ayı” nedeniyle “Pembe Etkinlik” düzenliyor.

“KAV farkında, ya siz?” sloganı ile sosyal medya üzerinden gerçekleşecek etkinlik kapsamında KAV, tüm gönüllü ve destekçilerine 18-25 Ekim tarihleri arasında pembe kıyafet, pembe aksesuar veya pembe kurdele ile çekilmiş fotoğraflarını; Kanser Araştırma Vakfı’nı da etiketleyerek sosyal medyada paylaşmaları çağrısında bulundu.

KAV tarafından yapılan yazılı açıklamada “18-25 Ekim tarihlerinde bize katılın, bir olup farkındalığa destek olalım” denilerek meme kanserinin dünyada en yaygın kanser türü olduğu vurgulandı.

Açıklamada, kadınlarda görülen kanser türleri arasında yüzde 30 ile en yüksek orana sahip olan meme kanseri vakalarının 2040 yılına kadar yaklaşık 1.5 kat artış göstermesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve meme kanserine farkındalık yaratmak amacıyla 2004 yılında Ekim ayını Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık ayı olarak ilan etmişti ve Ekim ayında her yıl çeşitli etkinliklerle meme kanserine yönelik farkındalık artırılmaya çalışılıyor.

Bu habere tepkiniz:



15/10/2021 14:47