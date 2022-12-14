Kanser aşısı bulundu mu?

Covid-19’a yönelik mRNA aşısının başarısından yola çıkan Moderna, aşı teknolojisini kansere karşı çevirdiğinde de başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurdu. Moderna, Merck ile birlikte geliştirdiği kişiselleştirilmiş kanser aşısının, hastalığın nüksetme ve ölüm riskini yüzde 44 azalttığını açıkladı.

NTV'nin haberine göre, şirket tarafından yapılan açıklamada, kanser aşısının, her hastanın ilgili tümörlerinden alınan mRNA genetik materyalini kullanarak oluşturduğu belirtildi. Çalışmaya bir tür cilt kanseri olan melanomun 3. ve 4. evresinde olan 157 kişinin katıldığı açıklandı.

Moderna'nın başkanı Dr. Stephen Hoge, "İlk kez kansere karşı işlevsel bir bağışıklık tepkisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair kanıtımız var" diye konuştu.

ÇALIŞMA NASIL YAPILDI?

Diğer taraftan çalışma kapsamında, hastalar iki tedaviden birini alacak şekilde rastgele atandı. Bir grup, mevcut bir ilaç olan pembrolizumab veya Keytruda ilacı ile tedavi edildi. Diğer grup ise Keytruda ve mRNA teknolojisi kullanılarak kişiselleştirilmiş bir kanser aşısı aldı.

Tüm hastalar melanomlarının çıkarılması için ameliyat oldu. Araştırmacılar, bu tümörlerin biyopsisini yaptı ve genetik olarak sıraladı, ardından her hastanın bağışıklık sisteminin tanıması için mRNA biçiminde yaklaşık 30 adet genetik, kişiselleştirilmiş tümör işareti belirledi.

AŞI NASIL ETKİ GÖSTERİYOR?

Bunlar daha sonra birleştirildi ve hastaların kollarına enjekte edildi. ( Tıpkı Covid-19 aşısının virüsün başak protein genlerini hedefleme talimatları vermesi gibi). Yani, kanserli hastaların bağışıklık sistemi bir virüs yerine melanom hücrelerini hedef alıp yok edecek şekilde eğitildi.

BAZI HASTALAR 9 DOZ AŞI OLDU

Bununla birlikte denemelerde dokuz doza kadar kişiselleştirilmiş kanser aşısı aldı.

Hoge, "Bağışıklık sisteminin bir virüsü ele geçirmesi ve viral bir enfeksiyonu önlemesi, kanseri yok etmekten çok daha kolaydır. Dolayısıyla, bir hastanın kanserini etkilemek için kanser antijenlerine karşı bağışıklık sisteminin doğru güç ve kuvvetle oluşturulması çok daha fazla doz gerektiriyor” dedi.

Hoge, kanser aşının başarısındaki temel faktörün, aşının her hastanın tümörüne göre uyarlanmış olması ve her hastanın kanserine kesin ve hedefe yönelik bir yanıt vermesine olanak sağlaması olduğunu söyleyerek, “ Covid-19 aşısında olduğu gibi , mRNA teknolojisinin esnekliği bunu mümkün kılıyor” dedi.

Öte yandan, Hoge kişiselleştirilmiş mRNA kanser aşısının üretmesi üretilmesinin yaklaşık 6 ay sürdüğünü söyledi. Hoge, hastaların en az bir yıl daha izneceğini belirterek, kanser aşısının bağışıklık tepkisinin ne kadar uzun sürdüğünün takip edileceğini sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucusu olduğu BioNTech de pandemi öncesinden beri mRNA kanser aşıları üzerinde çalışıyor. Covid-19'a karşı geliştirdikleri mRNA aşısı dünyada yaygın olarak kullanılan Şahin ve Prof. Dr. Özlem Türeci çifti, başta bağırsak kanseri ve melanom olmak üzere çeşitli kanser türlerini hedefleyen tedaviler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

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14/12/2022 20:12