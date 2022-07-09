Kanser aşısında umut veren gelişme

Korona virüs aşısında kullanılan teknoloji kanser hastalarına umut oldu.

Geliştirilen aşı hastalarda olumlu sonuç gösterdi. Aşı, korona virüs aşısının kullanıldığı teknolojiyle üretildi. Daha önce kanseri yenmiş 8 kişide uygulandı ve olumlu sonuç gösterdi.

Yapılan bu çalışmalar önümüzdeki bir kaç yıl içinde piyasaya çıkmaya başlayacak. Çeşitli kanserlerde uygulanacak.

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09/07/2022 11:19