Kanser aşısında umut veren gelişme
Korona virüs aşısının üretildiği teknolojiyle üretilen bir kanser aşısı, hastalarda olumlu sonuç gösterdi.
09/07/2022
Korona virüs aşısında kullanılan teknoloji kanser hastalarına umut oldu.
Geliştirilen aşı hastalarda olumlu sonuç gösterdi. Aşı, korona virüs aşısının kullanıldığı teknolojiyle üretildi. Daha önce kanseri yenmiş 8 kişide uygulandı ve olumlu sonuç gösterdi.
Yapılan bu çalışmalar önümüzdeki bir kaç yıl içinde piyasaya çıkmaya başlayacak. Çeşitli kanserlerde uygulanacak.