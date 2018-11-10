Kanser değil, ceviz çıktı!
İzmir'de yaşayan Melek Akkuş, akciğerinde kanserli kitle olduğu şüphesiyle ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan sonuç hem hastayı, hem doktorları şaşırttı çünkü kadın kanser değildi, sorunun nedeni yıllar önce ciğere kaçan ceviz parçalarıydı.
10/11/2018
65 yaşındaki Melek Akkuş'a Temmuz 2018’de zatürre teşhisi konuldu. Tedaviye rağmen Akkuş'un rahatsızlıkları artarak devam etti. Son yapılan incelemede akciğerde büyük bir kitle tespit edildi.
Melek Akkuş, kitlenin kanserli olabileceği şüphesiyle ameliyata alındı.
Ameliyattan çıkan sonuç şaşırtıcıydı çünkü Akkuş’un akciğerinde küçük ceviz parçaları bulundu. Akciğerlere kaçan ceviz parçalarının da damarları tıkadığı anlaşıldı.
Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, bu duruma 3 yaş altı çocuklarda çok sık rastladıklarını ancak erişkin yaşlardaki hastalarda nadir olarak tanık olduklarını söyledi.
Melek Akkuş, ciğerindeki ceviz parçalarının çıkarılmasından sonra sağlığına kavuştu.