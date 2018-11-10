Kanser değil, ceviz çıktı!

65 yaşındaki Melek Akkuş'a Temmuz 2018’de zatürre teşhisi konuldu. Tedaviye rağmen Akkuş'un rahatsızlıkları artarak devam etti. Son yapılan incelemede akciğerde büyük bir kitle tespit edildi.



Melek Akkuş, kitlenin kanserli olabileceği şüphesiyle ameliyata alındı.



Ameliyattan çıkan sonuç şaşırtıcıydı çünkü Akkuş’un akciğerinde küçük ceviz parçaları bulundu. Akciğerlere kaçan ceviz parçalarının da damarları tıkadığı anlaşıldı.



Doç. Dr. Kenan Can Ceylan, bu duruma 3 yaş altı çocuklarda çok sık rastladıklarını ancak erişkin yaşlardaki hastalarda nadir olarak tanık olduklarını söyledi.



Melek Akkuş, ciğerindeki ceviz parçalarının çıkarılmasından sonra sağlığına kavuştu.