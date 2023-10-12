Kanser Hastaları İlaç Bekliyor

Bir yanda çöpten çıkan ilaçlar, diğer yanda erişilemeyen ilaçlar…Kanser hastaları için bir türlü çözüme ulaşamayan ilaç sıkıntısı yine baş gösterdi. Kanser tedavisi gören hastaların bazıları, ilaca erişim sağlayamıyor



Ülkemizde bir türlü çözülmeyen ilaç sorunu yine onkoloji hastalarının tedavilerinin önünde engel oluyor. Bazı kanser ilaçlarının eksikliği geçtiğimiz aylarda gündeme gelmesinin ardından bugünlerde yine aynı sorun baş gösterdi. Binlerce liralık onkoloji ilaçları hastanelerde bulunmuyor. Yetkililer tarafından vatandaşlara ilaçların 10 gün içerisinde geleceği ifade edilirken, birçok hastanın bu ilaçları alacak maddi gücü yok…

Öte yandan değeri 50 bin TL’yi bulan kemoterapi ilacı da eksik ilaçlar arasında yerini aldı. Sipariş üzerine ülkeye gelen ilaçların adaya gecikmeli şekilde geldiği öğrenildi. Kanser tedavisi gören hastaların bazıları, ilaca erişim sağlayamayınca, kendi imkanlarıyla ilaçları temin etmeye çalışıyorlar. Bu çabalar sosyal medya paylaşımlarına da yansırken, sorunun iletildiği yetkililer ilacın temin süresiyle ilgili net açıklama yapmamaları hastaları endişelendiriyor.

Öte yandan Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu kanser hastalarına ilaç bulunamamasını eleştirdi. Serdaroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, “Bir yanda reçete soruşturması ve çöp poşetlerinden çıkan ilaçlar tartışılırken, diğer yanda bütçe yetersizliği gerekçe gösterilerek kanser hastalarının ilaçlara ulaşamaması tepki çekiyor.” ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise yaptığı açıklamada onkoloji ilaçlarını elden almak için kaynak ayırdıklarını söyledi. Ecza depoları ile temasa geçtiklerini söyleyen Dinçyürek "olanların tamamını oradan alacağız. Bulunmayanı, Türkiye’den 48 saat içerisinde getirmek için de hazırlığımızı tamamladık" ifadelerini kullandı