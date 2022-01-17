Kanser hastaları ilaç bekliyor

Sağlık alanında yaşanan eksiklikler, vatandaşın sağlık hizmetine erişiminde ciddi sorunlar yaşanmasına neden oluyor.

Bu sabah, eksik ilaçlarını almak için devlet hastanesine giden bir çok onkoloji hastası büyük şok yaşadı.

İğneden, hapa bişr çok ilaç yine yok. Kanser hastalarının bağışıklık sistemini güçlü tutması için kullanılan ilaçlar yanında, tedavi alması gereken hastalar da mağduriyet yaşıyor.

Haber Kıbrıs'a başvuran kanser hastaları ve yakını vatandaşlar, "Bir hafta sonra seçime gidiyoruz, biz ilaca ulaşamıyoruz. Bir devlet, devleti yöneten bir hükümet nasıl olur da hastalarını düşünmez" diyerek isyan etti.

Söz konusu ilaçlar eczanelerde satılmadığı gibi, herhangi bir vatandaşı parası olsa dahi bu ilaçlara ulaşması mümkün değil.

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17/01/2022 12:25