Kanser Hastaları Yararına Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni Düzenleniyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips; Ekim ayının ‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’ olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

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20/10/2022

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Kanser Hastaları Yararına Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni Düzenleniyor

Şeniz Akşahinler’in organizatörlüğünde, Kanser Hastalarına Yardım Derneği- Tulips yararına Gönülden Gönül’e Türkülerle Şarkılarla Şiir Şöleni gecesi düzenleniyor. Etkinlik 22 Ekim Cumartesi akşamı Lefkoşa AKM ‘de saat 19.00'dan 23.00'3 kadar sürecek. Bilet ücreti 50 TL olup biletlerin Lefkoşa Deniz Plaza’dan temin edilebileciği belirtildi

20/10/2022 14:29
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TAGS: Şeniz Akşahinler
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