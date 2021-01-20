Kanser Hastalarına Yardım Derneği Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine Teşekkür Etti
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine, derneğe yaptığı destek ve katkılardan ötürü teşekkür etti.
20/01/2021
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine, derneğe yaptığı destek ve katkılardan ötürü teşekkür etti.
Dernekten verilen bilgiye göre, gönüllülerin, batik sanatını uygulayarak sattıkları kumaştan elde edilen 4 bin TL gelir Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışlandı.