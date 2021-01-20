Kanser Hastalarına Yardım Derneği Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine Teşekkür Etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine, derneğe yaptığı destek ve katkılardan ötürü teşekkür etti.

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20/01/2021

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine Teşekkür Etti

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Evkaf İyilik Gönüllülerine, derneğe yaptığı destek ve katkılardan ötürü teşekkür etti.

Dernekten verilen bilgiye göre, gönüllülerin, batik sanatını uygulayarak sattıkları kumaştan elde  edilen 4 bin TL gelir Kanser Hastalarına Yardım  Derneği’ne bağışlandı.

20/01/2021 12:17
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TAGS: Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne Evkaf İyilik gönüllüleri
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