Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne’de Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirecek
1-31 ARALIK ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME AYI
12/12/2020
Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri çerçevesinde, yarın Girne’de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Girne Belediyesi iş birliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşün Ramadan Cemil Meydanı önünden saat 10.00’da başlayarak, Baldöken Otoparkı önünde sona ereceğini kaydetti.