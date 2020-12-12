Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne’de Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirecek

1-31 ARALIK ÇOCUKLUK ÇAĞI KANSERLERİNİN FARKINDALIK VE BİLİNÇLENDİRME AYI

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12/12/2020

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne’de Farkındalık Yürüyüşü Gerçekleştirecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Aralık Çocukluk Çağı Kanserlerinin Farkındalık ve Bilinçlendirme Ayı etkinlikleri çerçevesinde, yarın Girne’de farkındalık yürüyüşü gerçekleştirecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, Girne Belediyesi  iş birliğinde  gerçekleştirilecek yürüyüşün Ramadan  Cemil  Meydanı önünden saat 10.00’da  başlayarak, Baldöken  Otoparkı  önünde  sona ereceğini kaydetti.

12/12/2020 11:32
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TAGS: Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Girne
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