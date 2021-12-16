Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenledi
16/12/2021
Kanser Hastalarına Yardım Derneği kanser hastalarına maddi destek sağlamak adına her perşembe Gazimağusa’da kurulan pazarda kermes düzenledi.
Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Sorumlusu Zarif Şen Menteşoğlu BRT‘ye konuşarak, Aralık ayının çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekme ayı olduğunu belirtti.
Kermesten elde edilecek gelirin kanser hastalarına ilaç olacağına vurgu yapan Menteşoğlu, halkın bu tür hayır faaliyetlerine destek olmasını diledi.