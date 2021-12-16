Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenledi

ads ads ads ads
16/12/2021

ads
ads
ads
Kanser Hastalarına Yardım Derneği kermes düzenledi

   Kanser Hastalarına Yardım Derneği kanser hastalarına maddi destek sağlamak adına her perşembe Gazimağusa’da kurulan pazarda kermes düzenledi.

   Kanser Hastalarına Yardım Derneği Gazimağusa Sorumlusu Zarif Şen Menteşoğlu BRT‘ye konuşarak, Aralık ayının çocukluk çağı kanserlerine dikkat çekme ayı olduğunu belirtti.

   Kermesten elde edilecek gelirin kanser hastalarına ilaç olacağına vurgu yapan Menteşoğlu, halkın bu tür hayır faaliyetlerine destek olmasını diledi. 

16/12/2021 11:38
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Kanser Hastalarına Yardım Derneği, kermes
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.