Kanser Hastalarına Yardım Derneği Kermes Düzenliyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği, Makse- Mesafe- Hijyen kurallarına uygun olarak Kermes düzenleyecek.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nden verilen bilgiye göre, 1-30 Nisan Kanser Haftası ve Mayıs Ayı Kuruluş Yıldönümü etkinlikleri çerçevesinde; hastaların elzem ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 3 Mayıs Pazartesi, Ortaköy’de Bulunan Merkez Ofisi’nde Makse- Mesafe- Hijyen kurallarına uygun olarak Kermes düzenleyecek.

Kermes 09.00-14.30 saatleri arasında düzenlenecek kermeste etiketli ürün ve gıda satışı yapılacak.

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01/05/2021 11:25