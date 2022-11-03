Kanser Hastalarına Yardım Derneği piyangodan elde ettiği gelirle bin hastanın ilaç parasını karşılayabilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips düzenlediği araba piyangosundan 534 bin TL gelir elde etti.

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03/11/2022

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği piyangodan elde ettiği gelirle bin hastanın ilaç parasını karşılayabilecek

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips düzenlediği araba piyangosundan 534 bin TL gelir elde etti.

Dernek Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle düzenledikleri araba piyangosu bilet satışlarından  534 bin TL (29,9 bin Sterlin)  gelir elde ettiklerini,  miktarın bin hastanın ilaç parasına tekabül ettiğini belirtti.

Piyangoda arabayı 01659 numaralı biletle Mahmut Kılınç - Ayşe Hızal Kılınç çiftinin  kazandığını ifade eden Kocaismail, piyango ikramiyesi Mini Cooper marka arabanın, merhum Betty tarafından Derneğe bırakıldığını hatırlattı.

03/11/2022 10:37
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TAGS: Kanser Hastalarına Yardım Derneği, hasta, ilaç, piyango
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