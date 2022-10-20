Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips, yarın okullarda rozet takma ve bağış toplama etkinliği yapıyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips; Ekim ayının ‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’ olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

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20/10/2022

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Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips, yarın okullarda rozet takma ve bağış toplama etkinliği yapıyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği-Tulips; Ekim ayının ‘Meme Kanserinde Farkındalık Ayı’ olması nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenliyor.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail yaptığı yazılı açıklamada, yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na  bağlı tüm okullarda “Rozet Takma ve Bağış Toplama Etkinliği” yapacağını kaydetti.

20/10/2022 11:57
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TAGS: Kanser Hastalarına Yardım Derneği
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