Kanser Hastalarına Yardım Derneği Yararına, Yeni Yıl Konseri Yapılıyor

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına, GAÜ Müzik Öğretmenliği öğrencileri ve Blue Tears Ortak Konser gerçekleştirecek.

Türkçe ve Yabancı Pop, Rock ve Blues Repertuarında gerçekleşecek olan ‘Yeni Yıl Konseri’ ne, 10 TL bağış karşılığı giriş sağlanabilecek.

Konser, yarın saat 20.00’de Girne Amerikan Üniversitesi’nde yer alacak.

25/12/2019 12:52