Okullarda, “Pembe Gün, Rozet Takma ve Bağış Toplama” etkinliği yapılacak

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19/10/2023

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Okullarda, “Pembe Gün, Rozet Takma ve Bağış Toplama” etkinliği yapılacak

 Kanser Hastalarına Yardım Derneği, 1-31 Ekim Meme Kanserinde Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde yarın Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı tüm okullarda, “Pembe Gün, Rozet Takma ve Bağış Toplama” etkinliği gerçekleştirecek.

 

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail, yaptığı açıklamada, etkinliğin yarın okul saatleri içerisinde gerçekleştirileceğini belirterek, amaçlarının hem meme kanserine karşı farkındalığı artırmak, hem de hastaların elzem ihtiyaçlarına yanıt verebilmek olduğunu kaydetti.

19/10/2023 11:43
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TAGS: haber, kıbrıs, Kanser Hastalarına Yardım Derneği,
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